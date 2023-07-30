Подготовка к зимнему сезону и бюджетные вопросы: Зеленский провел заседание Конгресса местных и региональных властей

Сегодня, 30 июля, в Ивано-Франковске прошло заседание Конгресса местных и региональных властей при участии президента Украины Владимира Зеленского. Среди обсуждаемых вопросов, в частности, подготовка к новому зимнему сезону и бюджетные вопросы.

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Об этом говорится в Telegram-канале Владимира Зеленского. Сегодня президент приехал в Ивано-Франковск, где встретился с украинскими защитниками в реабилитационном центре.

"Провели заседание Конгресса местных и региональных властей. Очень важно заседание именно сейчас, когда есть время подготовиться к зимнему сезону как на государственном уровне, так и на уровне областей и общин. Должны осознавать, что российские террористы попытаются продолжить атаки против украинской энергетики, против нормальной жизни людей. Но наша несгибаемость должна победить", – говорится в сообщении.

Также на заседании обсуждались бюджетные вопросы. Гарант отметил, что у местных бюджетов есть существенные ресурсы, которые нужно тратить с государственной позиции.

"Все видят, каковы потребности на передовой. Все видят, на чем акцентируют волонтеры. Следовательно, все бюджеты – и государственный, и местный – должны соответствовать приоритету номер один, а именно обороне. Помощь нашим воинам, помощь защиты, помощь семьям наших героев и вообще защиты жизни", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 29 июля прибыл под Бахмут в Донецкой области, который много месяцев остается неприступной крепостью для российских захватчиков. Он поздравил мужественных бойцов с Днем сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.