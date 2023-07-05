Зеленский: максимально работаем, чтобы наша общая безопасность на саммите НАТО победила

Украина за неделю до саммита НАТО в Вильнюсе делает все ради "победы общей с Европой безопасности" в ходе ключевой встречи. Станет ли саммит историческим, сейчас зависит от партнеров Украины на Западе.

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Об этом в традиционном вечернем обращении к украинскому народу рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил о других важных событиях уходящего дня: заседании Ставки, посвященном угрозе теракта на ЗАЭС, ситуации на фронте и обеспечению Сил обороны боеприпасами.

Глава государства напомнил: ровно через неделю в столице Литвы, Вильнюсе, будет проходить саммит НАТО. Украина сейчас прилагает максимальные усилия, чтобы это ключевое событие стало действительно историческим.

"Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. А значит, неделя – до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе – победила. Все зависит от партнеров", – сказал Зеленский.

Он также рассказал о ключевых событиях уходящего дня.

Первым из них президент выделил заседание Ставки верховного главнокомандующего, центральной темой которой стала угроза совершения Россией теракта на ЗАЭС.

"Первое: Ставка. Особенно длительное и особенно детальное заседание, в частности, по безопасности наших стратегических объектов, наших атомных станций. Были соответствующие доклады, соответствующие решения. И очень важен контроль за исполнением решений. Кстати, максимально контактируем с партнерами для того , чтобы ни у кого в мире не было даже малейшего дефицита информации о ситуации на Запорожской АЭС и созданных Россией угрозах", – сказал Зеленский.

Не прошла Ставка и без традиционного обсуждения ситуации на фронте, где украинские воины ценой сверхусилий шаг за шагом продвигаются вперед, освобождая родную землю.

"На Ставке, как всегда, подробно рассмотрели ключевые направления востока и юга. Спасибо, воины, за вашу храбрость. Держим в фокусе внимания и северное направление. Все потенциальные угрозы видим. И главкому поручено продолжать усиление севера", – рассказал Зеленский.

На этот раз участники Ставки отдельно обсуждали и развитие производства боеприпасов в Украине.

"Очень важно: на каждом заседании ставки снова и снова возвращаемся к вопросу боеприпасов, в частности, для нашей артиллерии. И это касается не только поставок от партнеров, но и производства в Украине. Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради выполнения этой нашей стратегической, жизненно важной задачи. Постоянно прогресс в производстве оружия в Украине", – заверил президент.

Он также сообщил о том, что Украина готовит новые санкции в отношении РФ и ее представителей. 5 июля в рамках подготовки президент провел совещание с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. Решения по итогам совещания Зеленский пообещал совсем скоро.

По словам президента, центральная власть также продолжает прилагать усилия для исправления ситуации с укрытиями в разных регионах Украины. Недавно проведенная проверка показала, что многие из них недоступны для украинцев или находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Провел отдельное совещание по ситуации с укрытиями в разных областях нашего государства, в разных городах. Докладывали министр стратегпрома Камышин, профильный заместитель руководителя Офиса по региональной политике Кулеба. К сожалению, в разных городах Украины до сих пор значительная неготовность укрытий – после всего. Государство не будет терпеть такой бездеятельности. Это ответственность местных руководителей! Ресурс у местных властей в стране на укрытия есть", – намекнул глава государства на дальнейшие "кадровые решения" из-за ненадлежащей подготовки укрытий.

Напомним, ранее Зеленский призвал цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на ЗАЭС. Глава государства подчеркнул, что "единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия". Это заявление президент сделал после того, как обнародовал данные военной разведки Украины по поводу вероятного заминирования станции российскими оккупантами и сигналов о подготовке россиянами к ядерному теракту на ЗАЭС.

Тем временем в Кремле заговорили о "катастрофических последствиях" при взрыве на ЗАЭС и попытались обвинить Киев в подготовке "диверсий" на крупнейшей атомной электростанции в Европе.

На циничные обвинения со стороны государства-террориста отреагировали в Минобороны: там отметили, что РФ может пойти даже на такой ужасный шаг, чтобы переломить ситуацию на фронте в свою пользу и достичь своих военных целей.

В то же время Москва не случайно выбрала для эскалации ядерного шантажа именно это время: Россия подстроила его под саммит НАТО, который будет проходить в Вильнюсе 11-12 июля и где, не исключено, Украина может получить политическое приглашение на вступление в оборонный союз после завершения войны.