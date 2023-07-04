'Единственным источником опасности для ЗАЭС является Россия': Зеленский призвал цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на станции. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков Запорожской атомной станции российские оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку. Об этом свидетельствуют данные нашей разведки.

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Возможно, враг собирается имитировать удар по станции, а, может, у него есть и какой-то другой сценарий. Об этом президент Зеленский сказал во вторник, 4 июля, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но в любом случае мир видит – и не может не видеть! – что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", – подчеркнул он.

Президент призвал весь цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на станции.

"Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью обезопасена от любых радиационных инцидентов. У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит и кто в этом виноват", – отметил гарант.

Он добавил, что всеобщая безопасность полностью зависит от глобального внимания к действиям оккупантов на ЗАЭС. А Россия должна четко осознавать, что все в мире видят, к каким сценариям готовятся террористы, и готовы реагировать.

Глава государства также прокомментировал удар РФ по городу Первомайской Харьковской области. Там более 40 человек получили ранения, из них 12 – дети, двое из которых младенцы, которым нет и года.

Зеленский подчеркнул, что за этот обстрел Россия будет отвечать, как и за все остальные свои удары по Украине.

"Российские террористы хотят стать образцовыми в том, как они уничтожают жизнь. Мы же станем образцовыми в том, как жизни защищаем и как потом жизнь отвечает – справедливо и неизбежно – на каждый нанесенный удар каждому террористу. Нацисты пытались скрыться от правосудия. Довольно долго. Но многих из них нашли и до сих пор привлекают к ответственности. Рашистов поймаем гораздо быстрее", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 июля российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

– А в Вооруженных силах Украины официально сообщили о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время. При этом отмечается, что ВСУ готовы действовать при любых условиях.

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