Зеленский и Трамп обсуждают потенциальное соглашение о свободной торговле между Украиной и США – Bloomberg

Высшее руководство Украины и США сейчас обсуждают возможность заключения соглашения о свободной торговле "с нулевыми тарифами" для Украины, что предоставит нашей стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально "заинтересует инвестиции и бизнес". Соглашение касается прежде всего промышленно развитых регионов Украины.

Об этом в разговоре с Bloomberg рассказал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, такое соглашение является "частью масштабной стратегии" по восстановлению украинской экономики.

Отмена пошлин

В частности, будущее соглашение предусматривает отмену торговых пошлин и "особые торговые условия" для промышленных регионов Украины. Указанные условия якобы обеспечат конкурентные преимущества и помогут привлекать в восстановление Украины иностранный капитал.

Более того, кроме экономики, соглашение должно стать дополнительным элементом безопасности для Украины, считает украинский лидер.

Но деталей этого соглашения пока не существует. По определению Владимира Зеленского, Украине важно "личное обсуждение деталей" этой инициативы с Дональдом Трампом.

Американское предложение

Также Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны, которая "разделит украинские и российские войска после потенциального перемирия". Это отдельное от вышеупомянутого "широкого соглашения" предложение, уточняет Bloomberg.

Это "локальный план" превращения буферной зоны, которая возникнет в результате отступления войск обеих сторон, на территорию, где люди могли бы жить, а предприятия работать "по специальным правовым и налоговым режимами".

Альтернативой издание назвало замораживание линии фронта на текущих позициях с переводом решения территориальных вопросов в дипломатическую плоскость. Так или иначе, но предложенное американской стороной предложение в Украине на стадии рассмотрения.

Мирный план

Отдельно украинский лидер сообщил, что украинская сторона уже предоставила команде Трампа свои предложения по территориальным вопросам, которые теперь американские посредники должны передать Москве. По словам Владимира Зеленского, Украина ожидает реакции Кремля по предложенному рамочному соглашению из 20 пунктов.

Относительно гарантий безопасности Владимир Зеленский подчеркнул, что стремится получить от Вашингтона конкретные обязательства, а не общие обещания помощи.

"Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного", – объяснил он изданию.

Что предшествовало

Дональд Трамп также похвастался "выгодным соглашением" с Украиной. Но если Владимир Зеленский рассказывал о новых, потенциальных сделках, американский президент имел в виду старое соглашение об украинских недрах.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля 2025 года Украина окончательно утвердила соглашение о недрах с США, соответствующий закон уже подписал президент Украины.

Упомянутым законом были внесены изменения в Бюджетный кодекс для имплементации соглашения о недрах между Украиной и США. Они будут регулировать процедуру перечисления Украиной средств в качестве взносов в совместный с США Фонд восстановления.

Документ был принят во втором чтении 4 июня – "за" проголосовали 309 народных депутатов (в первом чтении документ приняли 13 мая 286 голосами).

