Президент ЮАР прибыл с визитом в Киев для обсуждения 'мирного плана' с Зеленским

В пятницу, 16 июня, в Украину с официальным визитом прибыл президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса. В рамках участия в Африканской миротворческой миссии он совершил поездку в Киев, чтобы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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Лидеры должны обсудить так называемый мирный план по прекращению войны, сообщила пресс-служба главы ЮАР. Иностранная делегация прибыла поездом на станцию Немешаево, в самой столице из-за этого ограничили движение по центру города (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Накануне, 15 июня, Рамафоса посетил Варшаву и встречался с президентом Польши Анджеем Дудой. В последствии он отправился в Киев в составе миротворческой миссии. Кроме него, в нее также входят представители континента, испытавшего неблагоприятные экономические последствия войны. В частности, речь идет о лидерах Южной Африки, Замбии, Коморских островах, Конго-Браззавиле, Сенегале, Уганде и Египте.

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В столицу Украины Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожную станцию Немишаево, сообщила администрация президента ЮАР в Twitter. Его встретили специальный представитель по делам Африки и Ближнего Востока посол Максим Субх и посол ЮАР в Украине Андре Гроневальд.

Из-за визита африканской делегации в городе ограничили движение в центре, полностью перекрыв Крещатик, Владимирский спуск, Парковую дорогу, а также улицы Институтскую, Грушевского, Липскую и другие.

Патрульная полиция Киева призвала водителей "с пониманием отнестись к временным ограничениям" и заранее планировать свой маршрут.

Президент ЮАР ранее уже проводил переговоры с Зеленским, о намерении осуществить "мирную" миссию в Украину он заявил еще в мае и в Офисе президента это приветствовали. При этом политик ранее говорил также с российским диктатором Владимиром Путиным, а еще лидером Китая Си Цзиньпином и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Фактически после Киева Рамафоса и его делегация уже в субботу собираются отправиться в Москву для очередных переговоров с главой РФ. Отмечается, мол, лидер ЮАР "стремится приложить усилия для содействия "мирному" процессу по урегулированию войны России против Украины".

Западные аналитики называют время визита африканской "мирной" миссии в Киев неправильным, поскольку это происходит как раз в тот момент, когда Украина начинает долгожданное контрнаступление. Причем сам президент ПАР, присоединившись в прошлом месяце к переполненному кругу потенциальных "миротворцев" (в него входят Китай, Турция и Папа Римский), даже не предоставил никаких предложений и не очертил свое видение того мира, о котором приехал говорить в Киев.

"Какова стратегическая направленность этого вмешательства?. Непонятно. Это фотосессия глав африканских государств?" – иронически указал южноафриканский аналитик и бывший дипломат Кингсли Махубела

Со своей стороны африканский директор Международной кризисной группы (ICG) Кингсли Махубела считает, что миссия представляет собой необычный всплеск активности, учитывая в значительной степени невмешательство Африки в войну, которую многие там называют "конфликтом" и рассматривают прежде всего как конфронтацию между Россией и Западом.

"Это также редкая попытка дипломатического вмешательства за пределами континента – "приветственное событие", учитывая растущую потребность Африки в большем голосе в ООН и других международных организациях", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Reuters, так называемый африканский "мирный план" может включать вывод войск РФ и одновременно отзыв ордера на арест Путина. В документе перечисляется ряд различных мероприятий, которые его инициаторы предлагают в рамках "первого этапа взаимодействия" враждующих сторон.

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