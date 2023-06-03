В Индонезии представили "мирный план" для Украины с демилитаризованной зоной и референдумом: МИД ответило

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто озвучил так называемый мирный план, чтобы закончить войну в Украине, который предполагает "референдумы" на временно оккупированных территориях нашей страны. Политик назвал их "спорными", с чем не согласился представитель МИД Украины Олег Николенко.

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"Между Украиной и Российской Федерацией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", – подчеркнул дипломат на своей странице в Facebook 3 июня. Он указал на то, что оккупация наших земель Россией – это факт, зафиксированный в официальных документах ООН.

Отметим, что Субианто предлагает немедленное прекращение боевых действий и обстрелов на существующей линии фронта. Дальше, по его мнению, нужно создать демилитаризованную зону – развести войска с каждой стороны на 15 километров от линии соприкосновения. Миротворческая миссия под эгидой ООН якобы будет следить за соблюдением режима прекращения огня.

После этого представитель правительства Индонезии предлагает организовать и провести на "спорных территориях" референдумы, чтобы "объективно установить свободу большинства жителей спорных территорий" по поводу видения ими своего будущего.

Он сказал, что его государство готово направить своих представителей в миротворческую миссию ООН.

"Не знаю, приемлемо ли мое предложение, но это конкретные рекомендации к решению форума для скорейшей деэскалации и прекращение кровопролития в этом вооруженном конфликте", – цитирует Субианто "Укринформ".

Также на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" политик заявил, что "события в Украине" влияют на большое количество людей по всему миру, потому что резко выросли цены на продукты питания и энергоносители.

Представитель МИД нашей страны Николенко поблагодарил Индонезию за то, что та уделяет внимание вопросу восстановления мира в Украине. Однако он не согласился с позицией индонезийского министра обороны.

"Россия должна забраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", – подчеркнул дипломат.

Он пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал OBOZREVATEL:

– На главном в Азии форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что нельзя быть спокойными, пока Украина не находится в безопасности.

– 2 июня в рамках форума Остин встретился с главой МО Украины Алексеем Резниковым. Они обсуждали в том числе контрнаступление Сил обороны Украины.

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