В ЮАР заявили о договоренностях с Зеленским и Путиным о 'мирной миссии' для урегулирования войны в Украине

В ЮАР заявили, что президенты Украины и РФ готовы принять миссию от Африки для урегулирования войны в Украине. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских стран намерены презентовать властям в Киеве и Москве собственный "мирный план".

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Как сказал Рамафоса в ходе пресс-конференции 16 мая, он уже провел отдельное обсуждение плана с Владимиром Путиным, а на следующий день – с Владимиром Зеленским. По его словам, оба президента согласились приветствовать группу.

"Мои беседы с двумя лидерами показали, что они оба готовы принять африканских лидеров и обсудить, как можно положить конец этому конфликту. Удастся это или нет, будет зависеть от обсуждений, которые будут проведены", – сказал Рамафоса.

Президент ЮАР добавил, что об инициативе проинформированы ООН и офис Африканского союза.

"Эта миротворческая миссия будет содействовать различным другим миссиям, которые находятся в стадии реализации, чтобы найти решение для этой страны", – заявил Рамафоса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США обвинили ЮАР в возможных поставках оружия России грузовыми судами. Российский корабль Lady R пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне в декабре 2022 года.

– В ЮАР признали обвинения, но заявили, что не давали разрешения на поставку оружия в РФ.

– ЮАР попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС в августе 2023 года из-за обязательства арестовать главу Кремля в соответствии с ордером на арест Международного уголовного суда в Гааге.

– В Южно-Африканской Республике хотят предоставить Путину "иммунитет" от судебного преследования. Министр юстиции ЮАР заявил, что рассматривается возможность принять необходимый законопроект.