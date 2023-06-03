"Должны это слушать?" В ОП ответили на "удивительный план" Индонезии по завершению войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что так называемый мирный план, предложенный Украине Индонезией, подыгрывает Москве и фактически предлагает провести фейковый "референдум 2.0". Киев не будет соглашаться на капитуляцию, замаскированную под миротворчество.

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Подоляк назвал предложение Индонезии "удивительным". "Как и другие подобные планы, периодически артикулируемые разными "друзьями страны Ленина/Достоевского", с виду является близнецом российского предложения… о капитуляции", – написал он на своей странице в Twitter в субботу, 3 июня.

Советник главы ОП объяснил: Украина, по мнению Прабово Субианто, индонезийского министра обороны, должна прекратить сопротивление, отойти от линии фронта на 15 км "и стыдливо ждать, пока Россия вместе с "миротворцами" не проведет фейковый референдум 2.0". РФ под дулами автоматов сможет зафиксировать свое право безнаказанно убивать на оккупированной территории.

"И? Мы должны это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "встать на колени"?" – спросил представитель Офиса президента.

Единственным реалистическим предложением он назвал полный вывод российских войск с территории Украины. "После этого – переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное", – написал чиновник.

Напомним, что глава МО Индонезии Прабово Субианто на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" предложил такой "мирный план":

– немедленное прекращение боевых действий и обстрелов на существующей линии фронта;

– создание демилитаризованной зоны, отведение войск с каждой стороны на 15 километров от линии соприкосновения, введение миротворцев ООН;

– организация на "спорных территориях" (так Субианто назвал оккупированные российскими войсками территории Украины) референдумов, чтобы "объективно установить мнение большинства жителей".

В МИД Украины заявили, что этот план Украине не подходит, потому что Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина – восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может. В министерстве призвали Индонезию вместо этого поддержать украинскую формулу мира.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее назвал два условия, при которых Украина готова вести с РФ мирные переговоры. Первое – восстановление территориальной целостности Украины, второе – недопущение замораживания войны.

– С какими "мирными инициативами" касательно войны в Украине выступали Китай, ЮАР, Ватикан и Бразилия, читайте в нашем материале по ссылке.

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