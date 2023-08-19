Зеленский и первая леди прибыли с рабочим визитом в Швецию: все детали

авгуПрезидент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с рабочим визитом в Швецию. Глава украинского государства провел ряд переговоров, темой которых, в частности, стали оборонное сотрудничество и европейская интеграция Украины.

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О поездке Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале 19 августа. Он отметил, что проведены встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

"Широкие украинско-шведские переговоры. Лично благодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость", – написал Зеленский.

Также президент раскрыл детали переговоров.

"Наша первоочередная задача – усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути к НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Зеленский рассказал, что украинскую формулу мира уже поддержали 63 дипломатических миссии. А к гарантиям безопасности G7 присоединились 18 стран.

– Президент также заявил, что Киев готовит мощные вещи для украинских военных ко Дню Независимости. Кроме того, страна готовится к предстоящим встречам с партнерами, где будет обсуждаться усиление ВСУ.

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