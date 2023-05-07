Зеленский: готовимся к новым мероприятиям в мае и июне

Президент Владимир Зеленский заявил, что неделя 1-7 мая была для Украины очень плодотворной. Сейчас идет активная подготовка к новым мероприятиям в мае и июне.

Видео дня

"Должны сделать это время не менее плодотворным как в снабжении оружием для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами", – сказал гарант. Об этом он сообщил в новом обращении к народу, которое было опубликовано вечером 7 мая. Видео поделился YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Зеленский не вдавался в детали, но рассказал, что власти готовят новую законодательную инициативу. Продолжается подготовка санкций против агрессора. Запланированы новые международные встречи в Киеве (разного уровня), продолжаются переговоры касательно военной помощи.

Президент намекнул, что среди оружия, о котором идет речь, есть средства противовоздушной обороны.

"Очень детально прорабатываем [...] новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время – именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для более быстрого восстановления мира для всей украинской земли. О тех решениях, о которых можно будет говорить публично, обязательно сообщу", – сказал он.

Для России безопасность – это главная мишень, агрессор хочет нести смерть и хаос. Поэтому "очень важно, чтобы мир знал каждый факт российского террора против наших людей", подчеркнул украинский лидер.

"Чтобы мир говорил о том, что делает государство-террорист, и о том, как мы защищаем жизнь. Я благодарен каждому и каждому, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о непрекращающейся ни на день жестокости оккупантов!" – заявил гарант.

Он вспомнил о постоянных обстрелах Никополя, Херсона и области, Харькова и Харьковщины, сел в приграничных районах на Черниговщине и Сумщине, ударах врага по Донбассу.

"Только вчера и только от одного российского удара по Херсонской области погибли девять украинцев – они занимались разминированием, возвращали безопасность для людей. Мои соболезнования родным, близким погибших", – сказал президент.

Он особо отметил:

– 3-ю отдельную штурмовую бригаду и 24-ю отдельную механизированную бригаду – за успешное уничтожение террористов на Донетчине;

– 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, 93-ю механизированную бригаду – за героическую защиту позиций и образцовую стойкость;

– на Таврическом направлении – десантников "Семьдесят девятки" и артиллеристов 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь";

– бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и морпехов 35-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ пишут, что США и Австралия готовят общий пакет военной помощи Украине. Ожидается, что о его предоставлении будет объявлено до конца мая 2023 года.

– 4 мая премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что его страна передаст Украине новый пакет военной помощи. Над этим уже работает правительство Бельгии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!