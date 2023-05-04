"Нет никаких сомнений": Бельгия заявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины

Бельгия передаст Украине новый пакет военной помощи. Над этим уже работает правительство страны.

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Соответствующее заявление в четверг, 4 мая, сделал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Он встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в городе Гаага (Нидерланды) и выступил там на пресс-конференции. Видео поделилась пресс-служба Офиса президента Украины (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Правительство Бельгии готовит новый пакет военной помощи Украине. И как вы знаете, с этими военными пакетами могут возникать практические препятствия. Но нет никакого сомнения, что мы должны продолжать эту поддержку", – заявил премьер.

Он не уточнил, какой срок нужен стране, чтобы согласовать все моменты и передать ВСУ новую технику, оружие, боеприпасы или другие средства.

В то же время бельгийское правительство изучает, как замороженные российские активы могут использоваться для помощи Украине. Этот процесс, подчеркнул де Кроо, обязательно должен основываться на законной юридической базе.

"С моральной точки зрения целиком целесообразно использовать финансовые активы лица, которое создает такую травматичную ситуацию в Украине. С экономической точки зрения мы рассматриваем механизм для конфискации... Бельгия будет делать шаги вместе с Европейской комиссией для создания юридической базы как можно скорее", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бельгия за прошлый год заморозила самую большую среди стран Евросоюза сумму российских активов. Общий объем замороженных государством активов российских физических и юридических лиц составил €58 млрд.

– 3 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму $300 миллионов. В него вошли дополнительные артиллерийские и минометные боеприпасы для предстоящего контрнаступления, грузовики и тяжелая техника, запасные части, ракеты Hydra-70, другие боеприпасы.

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