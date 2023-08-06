Зеленский: готовимся, чтобы следующая неделя усилила наше государство

Президент Украины Владимир Зеленский поделился с украинцами планами на следующую неделю, в частности предполагается новая коммуникация со странами-партнерами. Глава государства намерен сделать все, чтобы будущая неделя усилила позиции нашего государства.

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Об этом украинский лидер говорил в традиционном ежедневном обращении, опубликованном в Telegram. Зеленский подчеркнул, что цель государства сегодня – новые оборонные пакеты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Добавим еще большее содержание международным мероприятиям августа-сентября, которые уже запланированы. И Крымская платформа, и Саммит первых леди и джентльменов, наше участие в Генассамблее ООН, и Формула мира. И, конечно, мы продолжим и внутреннее очищение нашего государства от тех, кто, к сожалению, ослабляет Украину своими злоупотреблениями", – заверил президент.

По его словам, в настоящее время Украине нужна сила и максимальная сосредоточенность на победе.

"Если кому-то уже кажется, что война "где-то там" и что победить в войне должен кто-то другой, то надо возвращаться в реальность. Только всем народом мы это пройдем", – подчеркнул Зеленский.

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