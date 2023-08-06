'Старых форматов больше не будет': Зеленский пообещал продолжить борьбу со схематозниками

Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе в Украине продолжится работа по очищению государственных институций. Своих должностей лишатся те люди, которые занимают их ради наживы, а не работают на благо государства.

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Об этом Зеленский сказал в субботу, 5 августа, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что старых форматов, к которым привыкли некоторые чиновники, в Украине больше не будет.

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институций от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину. Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде", – отметил гарант.

Он подчеркнул, что все – военкомы, депутаты, чиновники и другие – должны работать только ради нашего государства.

"Так и будет", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что проверки украинских территориальных центров комплектования и социальной поддержки выявляют множество злоупотреблений. Он подчеркнул, что в военкоматах должны работать люди, потерявшие конечности, но не потерявшие достоинство.

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