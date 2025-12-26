Зеленский объяснил, что нужно для проведения выборов и референдума в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже проходят заседания рабочей группы по организации послевоенных президентских выборов. Также в рамках подготовки к реализации мирного плана из 20 пунктов рассматривается вопрос проведения референдума.

Видео дня

По словам президента, ключевыми условиями для обоих процессов являются безопасность и законодательная возможность их проведения. Об этом он рассказал в пятницу, отвечая на вопросы СМИ.

Зеленский пояснил, что инициатива по активизации подготовки выборов исходила от американской стороны.

Он отметил, что для организации голосования важно обеспечить законодательную базу и безопасность проведения выборов. Президент подчеркнул, что партнеры Украины могут предоставить необходимую безопасность и безопасную инфраструктуру для проведения президентских выборов.

Относительно референдума Зеленский сообщил, что в 20-пунктном плане рассматривается возможность его проведения при наличии "сенситивных вопросов", на которые ответ не может единолично дать даже президент. По его мнению, некоторые решения должен принимать непосредственно народ Украины, хотя соответствующие инструменты есть и у парламента.

"Что касается референдума. В 20-пунктном плане рассматривается такой вопрос о проведении референдума, если будут вопросы сенситивные, на которые ответ не может единолично дать то или иное лицо, даже президент Украины. Есть некоторые вопросы, на мой взгляд, личный, на которые может дать ответ только народ Украины", – сказал он.

Президент подчеркнул, что справедливой является практика, когда судьбу Украины определяет народ, и это является правильным подходом для государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет решать, когда и в каком формате будут проходить выборы в Украине. По его словам, Владимир Путин не будет влиять на волеизъявление украинского народа, в частности на результат.

В то же время глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины не может быть никаких выборов. По его словам, Россия традиционно объявляет результаты еще до подсчета голосов, что делает невозможным честный избирательный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центральной избирательной комиссии заявляли, что для проведения президентско-парламентских выборов в Украине нужно внести изменения в законодательство относительно их проведения в военное время. Там добавили, что сейчас "мяч на стороне Верховной Рады".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!