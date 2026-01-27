Зеленский готов встретиться с Путиным для решения вопроса территорий и ЗАЭС, – Сибига

Украинский президент Владимир Зеленский готов на личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным для решения вопросов оккупированных украинских территорий и Запорожской атомной станции. Указанные два вопроса в последних переговорах считаются "самыми проблемными".

После нахождения компромисса по территориям и ЗАЭС Украина может рассчитывать на подписание 20-пунктового мирного плана. Об этом в интервью ЕП рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Наиболее чувствительные вопросы

"Как вы знаете, до сих пор остаются несогласованными наиболее чувствительные вопросы, вопросы территорий и ЗАЭС, – именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и это обсуждать. Впрочем, препятствием в мирном процессе и в дальнейшем остается Россия", – сказал глава министерства иностранных дел.

По его словам, пока считается, что мирное соглашение должны подписать Украина, РФ и США, "по состоянию на сейчас обсуждается именно такая конструкция". Причем подпись американской стороны очень важна.

"Принципиально важно, чтобы фундаментальные вещи, которые имеют определяющее значение для Украины и для нашей безопасности, имели юридически-обязательный характер. Поэтому важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий – в частности, их ратификации в Конгрессе США", – подчеркнул Андрей Сибига.

Иностранный военный контингент

Boots on the Ground, то есть присутствие иностранных войск в Украине после достижения перемирия глава МИД считает "фундаментальным элементом" в том мирном плане, который сейчас обсуждается. Хотя американских войск в Украине не будет, "некоторые европейские партнеры свой контингент подтверждают".

"И безусловно, это может произойти только при условии американского "бэкстопа". Это тоже правда. Детали по этой договоренности еще в работе, но это – важный фактор и будущей инфраструктуры безопасности, и экономического восстановления. Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования", – отметил Андрей Сибига.

Он отметил, что в переговорах Украина будет отстаивать эту позицию, потому что она также для нашей страны "принципиальная".

Что предшествовало

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после долгого перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

Переговоры проходили при участии украинской делегации, основная часть дискуссии прошла за закрытыми дверями. Встреча длилась более трех часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле ночью 23 января состоялась очередная встреча американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 3,5 часа.

