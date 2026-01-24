В Абу-Даби продолжились переговоры Украины, РФ и США

Утром 24 января в Абу-Даби (ОАЭ) возобновились мирные переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как и в предыдущий день основная части дискуссии проходит за закрытыми дверями.

Западные журналисты уверены, что переговоры никакого прорыва не принесут. Об этом пишет британское издание Sky News.

Переговоры на фоне террора

Московский корреспондент Sky News, работающий из России, Айвор Беннет сообщил, что, как в и предыдущий день, переговоры между представителями Украины, России и Соединенных Штатов будут проходит без присутствия СМИ. Тем не менее, накануне встречи в Абу-Даби стали известны общие черты о ключевых вопросах во время предстоящих встреч.

Переговоры 23 января были сосредоточены на буферных зонах и механизмах контроля. Поскольку встреча проходит за закрытыми дверями, пока неизвестно, какие результаты принесут переговоры 24 января.

Тем не менее, британский журналист уверен, что никаких существенных прорывов после трехсторонней встречми в Абу-Даби украинцам ждать не стоит.

