Саудовская Аравия не хочет участвовать в Саммите мира через РФ – СМИ

Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной Глобальном саммите мира. Он пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на DPA. Журналисты отмечают, что причиной этого является Россия.

По словам источников немецкого агентства в дипломатических кругах в Эр-Рияде, Саудовская Аравия не планирует участвовать в Саммите мира. Причиной такого решения является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия. Впрочем, Саудовская Аравия официально не подтвердила данную информацию.

Напомним, в конце февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Там он встретился с наследным принцем, премьером страны Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Глава государства отметил, что они обсуждали с ним украинскую формулу мира.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ шантажирует некоторых лидеров стран с целью заблокировать их участие в саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. По словам главы государства, в саммите примут участие около сотни стран.

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