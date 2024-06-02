'Некоторые страны пытаются помочь Москве': Зеленский рассказал, как РФ хочет сорвать участие государств в Саммите мира

Начавшийся 15 июня намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

И в этом государстве-агрессоре помогают несколько стран. Такое заявление на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре в воскресенье, 2 июня, сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, подтверждение участия в Саммите мира в Швейцарии Киев уже получил от 106 стран мира, которые на мероприятии будут представлены на уровне лидеров или высоких представителей. При этом Зеленский констатировал, что с приближением саммита Россия наращивает усилия для его срыва, прибегая, в частности, к угрозам и шантажу.

"Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ... ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", – рассказал Зеленский.

В то же время, президент поделился информацией о том, что в дипломатическом срыве Саммита мира Москве взялись помогать несколько стран.

"И потому, когда вы спрашиваете, что может сделать сегодня мир, мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно, только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца: не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, после начала полномасштабной агрессии РФ мир не дал уничтожить Украину, а теперь, надеется Зеленский, сделает и следующий шаг: посредством дипломатии и в соответствии с уставом ООН мировое сообщество поможет справедливо остановить войну.

"Объединенный мир дал уверенность, что Украина не сама против агрессора, нарушающего международное право", - подчеркнул президент, выразив благодарность всем государствам, которые помогали и помогают "кто оружием, кто дипломатично, кто гуманитарно".

"Они отдавали свои последние деньги просто, чтобы показать, что они на правильной стороне, что они на стороне правды. И мне кажется, что это самое главное, что сделал мир", – добавил Зеленский.

Сейчас, настаивает президент, очень важно не дать России сорвать Саммит мира.

"Украина предложила мир посредством дипломатии, инклюзивную и справедливую форму Глобального мирного саммита. И я приглашаю ваш регион, ваших лидеров, страны присоединиться, чтобы ваши народы были вовлечены. И объединившись против одной войны, мы создаем для мира настоящий опыт, опыт преодоление любой войны и работающей дипломатии", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что к текущему формату глобального саммита мира привел "украинский опыт возобновления эффективной дипломатии".

"Мы убеждены, что наш мир хочет быть единым и способным действовать в полной гармонии. Мы осознали, что страны в равной степени отвергают идею о том, что кто-то тайно принимает решения и навязывает их. Необходим открытый и инклюзивный диалог. Мы подтвердили, что принципы и цели Устава ООН и международных конвенций полностью актуальны", – отметил Зеленский.

При этом глава государства убежден: широкое участие мирового сообщества поможет обеспечить реальное выполнение достигнутых договоренностей и не оставить России иного выбора, кроме как остановить развязанную ею жестокую войну против Украины.

Участники первого Саммита мира сконцентрируются на обсуждении трех из десяти пунктов презентованной Украиной Формулы мира, а именно ядерной и продовольственной безопасности, а также освобождение военнопленных и похищенных РФ украинских детей. А несовершеннолетних украинцев, "украденных Путиным, украденных и вывезенных в Россию", ныне насчитывается по меньшей мере около 20 тысяч.

При этом Зеленский выразил разочарование тем, что некоторые мировые лидеры до сих пор не подтвердили свое участие в мирном саммите.

"Мы не хотим верить, что это стремление к монопольной власти в мире: лишить мировое сообщество возможности принимать решение о войне и мире и оставить эту власть в руках одного или двух", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что верит в восстановление дипломатии, в коалиции по поддержке Украины, которые объединяют страны с разными характерами и мировоззрениями.

"Дипломатия работает, когда она действительно направлена на защиту жизни. Вместе с партнерами мы защищаем жизнь и мировой порядок, основанный на правилах", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский объяснил позицию Украины по Израилю и Палестине. Киев готов признать оба государства и отмечает важность прекращения войны и страданий гражданского населения.

Также президент Зеленский призвал страны НАТО убедить США относительно членства Украины. Он отметил, что для Украины вступление в НАТО очень важно, это буквально вопрос выживания нашего государства. Однако в то же время речь идет о выживании и всего блока. При этом Вашингтон свои возражения против присоединения Украины к Альянсу аргументирует нежеланием эскалации в отношениях с Россией.