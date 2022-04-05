Зеленский допустил, что встречи с Путиным может не быть, и объяснил свою позицию

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что его встречи с главой РФ Владимиром Путиным может не быть. Но украинская сторона все равно должна продолжать переговоры со страной-агрессором о завершении войны.

Даже после трагических событий в Буче. Таким мнением гарант поделился 5 апреля в интервью журналистам, которое транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Просто сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая легкая", – заявил президент.

По его словам, самое сложное в такой ситуации говорить о том, что наделали войска РФ в Украине. Также важно признать их врагом и при этом найти возможность встречаться с представителями Кремля.

Видео дня

Саму возможность переговоров с Кремлем после трагедии, в частности, в Буче Зеленский назвал вызовом. Он считает необходимым ускорение расследования военных преступлений РФ во всех пострадавших городах страны.

"Это геноцид. Они должны понести все наказания за это. А мы при всей этой позиции – найти возможности для того, чтобы встречаться. На этой встрече найти выход и в то же время не потерять свою территорию. Я считаю, что надо ставить себе такую планку по этим переговорам, а там будет как будет", – объяснил Зеленский.

Накануне гарант посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевщины. Он заявил, что после этого Украина и РФ должны как можно скорее возобновить переговоры. По его убеждению, затягивание этого процесса – хуже только для страны-агрессора.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на все "шансы на успех" РФ в переговорах с Украиной. По его словам, между Москвой и Киевом якобы действительно может быть подписано конкретное соглашение. Хотя, как известно, в Кремле не соглашаются на гарантии безопасности, которых требует Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле. Он заверил, что оба лидера положительно отнеслись к этой его идее и осталось только определить дату.

А вот в РФ заявили о неготовности "проекта мирного договора" для встречи президентов. Россияне утверждают, что ряд вопросов удалось согласовать, но у делегаций впереди "большая работа".

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!