В России заявили, что проект мирного договора пока не готов, и вновь заговорили о своих требованиях

Проект мирного договора для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина пока что не готов, сообщили в России. Там утверждают, что ряд вопросов удалось согласовать, но делегациям еще "предстоит большая работа".

С соответствующими заявлениями в воскресенье, 3 апреля, выступил переговорщик от РФ Владимир Мединский, передает "Интерфакс". Он снова вспомнил о требованиях Москвы к Киеву, отметив, что "не разделяет оптимизм" главы делегации от Украины Давида Арахамии о скорой встрече на высшем уровне.

"В отношении готовности драфта договора для встречи в верхах – к большому сожалению, оптимизма Арахамии не разделяю. Нам нужно проделать еще большую работу", – сказал Мединский.

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Он добавил, что видит, якобы "дипломатические и военные службы Украины... сильно отстают в реализации даже тех договоренностей, которые уже достигнуты на политическом уровне".

Как отметил представитель РФ, Арахамия заявлял, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма.

"Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины – все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года", – утверждает Мединский.

Напомним:

Давид Арахамия говорил, что неофициально Кремль принял предложения Украины по будущему договору, а единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного украинского Крыма.

При этом глава польского правительства Матеуш Моревецкий предупреждал, что президент Российской Федерации Владимир Путин тщательно готовится к новым переговорам и намерен вести их с позиции превосходства. Для этого его войскам нужен "козырь" – например, захваченная треть украинских территорий в юго-восточном направлении.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы Офиса президента и участник переговоров в Стамбуле (Турция) Кирилл Тимошенко сообщал: предложенная система международных гарантий для Украины должна быть принята на референдуме, но только после отвода российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля.

А советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что позиция нашей страны на переговорах с агрессором на 90% зависит от ВСУ. Что касается границ, то Украина придерживается формулы 1991 года.

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