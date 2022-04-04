Лавров заявил, что есть реальные шансы на подписание соглашения с Украиной

Россия во время переговоров в Стамбуле увидела "появление реализма" в позиции представителей Украины. Глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров считает, что между Москвой и Киевом может быть подписано конкретное соглашение.

Такое заявление распространили российские ресурсы. Лавров считает, что у РФ есть "шансы на успех" в переговорах с Украиной.

"По итогам раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации. Реализм относительно путей обеспечения безопасности Украины. Уже стало понятно и киевским представителям, что невозможно получить гарантии безопасности в НАТО и что о вступлении в НАТО следует забыть", – сказал Лавров.

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По его словам, появилось также больше "реализма" в вопросах оккупированных Крыма и Донбасса. Также, утверждает министр, Украина готова признать свой нейтральный и безъядерный статус.

Что касается встречи Зеленского и Путина, то Лавров заявил, что это станет возможным лишь после "четкого письменного договора" между Украиной и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что представители страны-оккупанта неофициально приняли предложения Украины по будущему мирному договору. Единственным "камнем преткновения" остается вопрос оккупированного РФ украинского Крыма и Севастополь.

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