'Это бы решило много проблем': Зеленский прокомментировал ситуацию со вступлением Украины в НАТО. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не собирался обсуждать вопросы нейтралитета Украины. По его словам, то, что нашу страну не берут в НАТО, это большой подарок для России.

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Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии в четверг, 20 марта. Он подчеркнул, что Украина стремится быть членом Альянса.

По словам президента, вступление Украины в НАТО решило бы много вопросов. Однако главный союзник нашего государства – Соединенные Штаты – не поддерживает членство Украины в Североатлантическом альянсе.

"Я всегда говорил: к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы очень хотим и это бы решило очень много вопросов. Но не о чем говорить, США, как наш главный союзник в НАТО, не поддерживает Украину в НАТО. Я считаю, что это большой подарок россиянам", – подчеркнул президент.

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