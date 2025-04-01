Зеленский анонсировал встречу военных команд касательно иностранного контингента в Украине: когда она состоится

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда состоится встреча военных команд касательно размещения в Украине иностранного контингента. Она запланирована на эту пятницу, 4 апреля.

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Об этом Зеленский сказал во вторник, 1 апреля, во время совместного с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок подхода к прессе, передает "Укринформ". Он отметил, что это будет встреча узкого круга представителей тех стран, которые готовы разместить в Украине контингент "в том или ином виде".

"Потому что есть сухопутная часть, есть воздушная часть и есть присутствие на море. Это будет первая глубокая встреча, раньше были консультации. Я думаю, мы увидим некоторые разъяснения, некоторые детали", – отметил гарант.

Важно то, что эта встреча будет базироваться на "подготовленных позициях украинской стороны", подчеркнул он.

"Такое решение мы приняли на последнем саммите в Париже", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский подчеркивал, что Украина не хочет повторения истории со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, работавшей у нас в 2014-2022 годах. Сейчас, в случае договоренностей о мире, на нашей территории нужны "профессиональные люди, которые гарантируют безопасность" в стране.

Президент заявил, что Украина для защиты обсуждает присутствие именно военного контингента. Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, потому что оно не является гарантией безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что франко-британская миссия отправится в Украину "в ближайшие дни" для работы по укреплению украинской армии. Также возможно развертывание сил стран-союзников после возможного мирного соглашения.

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что военный контингент так называемой Коалиции желающих потенциально может быть размещен на территории Украины. Однако введение миротворцев возможно только при условии результативных мирных переговоров. А до переговоров и во время них возможна только помощь, которую следует расценивать как гарантию прекращения огня.

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