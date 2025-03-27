'Мы не хотим повторения ОБСЕ': Зеленский рассказал об ожиданиях от европейского миротворческого контингента

Украина не хочет повторения истории со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, работавшей у нас в 2014-2022 годах. Сейчас, в случае договоренностей о мире, на нашей территории нужны "профессиональные люди, которые гарантируют безопасность" в стране.

Видео дня

Об этом 27 марта на пресс-конференции в Париже после саммита "коалиции желающих" заявил президент Владимир Зеленский. Журналист попросил его прокомментировать слова заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы. Последний в одном из интервью подчеркивал важность "готовности сражаться" для иностранных военных, которых потенциально могут отправить в Украину в рамках гарантий безопасности.

Президент заявил, что Украина для своей защиты обсуждает присутствие именно военного контингента.

"Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это войско. Мы не говорим о контингенте ООН, ОБСЕ и так далее... Мы не хотим просто присутствия ОБСЕ, это не является гарантией безопасности. У них есть свой функционал, но у них нет соответствующего мандата как у военного контингента, и россияне их не боятся", – объяснил Зеленский.

ОБСЕ была представлена в Украине с 2014 года. Но они "даже не могли помочь нам с нашими ребятами, которые там, на временно оккупированных территориях, были за решеткой".

"То есть это немного о другом. Мы говорим о гарантиях безопасности, а не о замороженном конфликте... Это о профессиональных людях, которые обеспечивают безопасность в Украине", – ответил Зеленский.

Напомним, Жовква накануне новой встречи "коалиции желающих" отмечал, что Украина нуждается в "серьезном" вкладе Европы, когда речь идет о потенциальном развертывании войск.

"Нам не нужно простое присутствие, чтобы продемонстрировать, что Европа присутствует... Нам не нужны ни миротворцы, ни "голубые шлемы", ни невооруженные, ни что-либо другое", – говорил он.

Киеву не нужны европейские войска, чтобы воевать с Россией, однако они должны быть готовы к разным сценариям, включая атаки ракет или беспилотников.

"И не количество важно... Важна также их готовность биться, их готовность защищать, их готовность быть оснащенными, их готовность понимать, что Украина является неотъемлемой частью европейской безопасности", – объяснял дипломат.

Как писал OBOZ.UA, на брифинге 27 марта после саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине возможно развертывание сил стран-союзников, если будет достигнуто мирное соглашение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!