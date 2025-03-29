'Многие люди путают условия и сроки': Стубб рассказал об этапах отправки войск Коалиции желающих в Украину

Военный контингент так называемой Коалиции желающих может быть размещен на территории Украины. Однако введение миротворцев возможно только при условии результативных мирных переговоров. А до переговоров и во время их возможна только помощь, которую следует расценивать как гарантию прекращения огня.

Видео дня

Это после очередной встречи Коалиции желающих объяснил президент Финляндии Александр Стубб. Он подчеркнул, что перемирие и мирное соглашение – две разные вещи, которые станут этапами отправки миротворцев в Украину.

"Многие люди путают условия и сроки. Так что мы должны рассматривать это в два этапа. Первый этап – это прекращение огня. Второй этап – это фактическое мирное соглашение. Следовательно, для прекращения огня нужна гарантия. Это значит, что вы можете помочь – в воздухе, на море, возможно, и на суше. Это тип планирования, которым сейчас занимается наш военный персонал. И политические решения, которые мы принимаем здесь, в Париже, являются частью первого этапа", – рассказал Александр Стубб.

Только когда переговоры будут завершены и наступит мир, придет время второго этапа – фактической отправки военного контингента в Украину.

"Второй этап – когда наступит мир. Это когда вы вводите миротворческие войска на основе международного мандата по урегулированию кризисных ситуаций", – уточнил он.

На текущем, первом этапе, по словам Стубба, нужно определиться с личностью европейского спецпосланника по Украине.

"Сейчас европейцам нужны две вещи. Во-первых – переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян в Эр-Рияде. Затем, в конце концов, нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все. Ведь прямо сейчас, несмотря на действительно хорошее руководство со стороны Франции и Британии, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто европейский посланник и кому нужно звонить в случае чего?", – пояснил финский президент.

Александр Стубб отметил, что сейчас в действии "классическая российская тактика переговоров", то есть затягивание процесса.

"Но никогда не стоит недооценивать способность россиян нарушать перемирие. Они будут продолжать это делать", – заметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. На встрече обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможно размещение военного контингента в случае перемирия.

Уже после саммита президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине возможно развертывание сил стран-союзников, но только если будет достигнуто мирное соглашение.

Украина не хочет повторения истории со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, работавшей у нас в 2014-2022 годах. Сейчас, в случае договоренностей о мире, на нашей территории нужны "профессиональные люди, гарантирующие безопасность" в стране, заявил президент Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!