'Европа перестала быть континентом мира': Зеленский в выступлении перед Национальным собранием Франции напомнил о преступлениях России. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня выступил перед Национальным собранием Франции. С трибуны французского парламента, он, в частности, заявил, что Европа сегодня перестала быть континентом мира.

Трансляцию выступления ведет Офис президента. Французские парламентарии встречали президента Украины стоя, громкими и продолжительными овациями.

В своей речи Зеленский поблагодарил Францию за поддержку и напомнил, что 80 лет назад в Европе был побежден нацизм – благодаря совместным усилиям союзников во Второй мировой войне.

Сегодня же на континент вернулись военные действия, напомнил украинский лидер.

"Мы живем в такое время, когда Европа снова перестала быть континентом мира, к сожалению. И в то время, когда нацизм вновь возвращается, к сожалению. Когда в Европе снов рушатся дотла города и сжигаются села, когда в Европе снова фильтрационные лагеря, депортации и ненависть, которая стала новым российским культом. Когда Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы не заслуживают самостоятельного существования", – сказал он.

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