Запрет УПЦ МП: Зеленский обсудил законопроект с членами Совета церквей и религиозных организаций

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о законопроекте, согласно которому может быть запрещена деятельность УПЦ МП на территории нашего государства. По поводу него гарант провел встречу с членами Совета церквей и религиозных организаций.

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Президент поблагодарил их за поддержку курса на духовную независимость Украины. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 16 августа.

По словам главы государства, Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что со стороны Москвы не будет никаких манипуляций украинской церковью.

"Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Глава государства отметил, что провел 10 августа по этому поводу совещание.

Судя по его словам, имелось в виду совещание по принятию закона, который запретит деятельность в Украине учреждений Московского патриархата.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит всей Украины Епифаний призвал предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия к диалогу. Епифаний предлагает Онуфрию единение церквей "ради защиты истины".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июля было сорвано принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП". Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и отказавшихся голосовать представителей провластной партии "Слуга народа".

– Народный депутат Федор Вениславский заявил, что обсуждение законопроекта о запрете Московского патриархата на территории Украины едва не вызвало парламентский кризис и раскол монобольшинства. Хотя сам документ не запрещает прямо деятельность УПЦ МП.

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