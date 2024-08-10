"Должны лишить Москву последних возможностей": Зеленский пообещал решение, которое "укрепит украинскую духовную независимость"
В последнем обращении к стране президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке решения, которое "укрепит нашу украинскую духовную независимость". Глава государства отметил, что провел 10 августа по этому поводу совещание.
Президент Зеленский сказал, что совещание только подготовительное, но не уточнил, с кем же проводилось собрание. Судя по его словам, имеется в виду совещание по принятию закона, запретящего деятельность в Украине учреждений так называемого Московского патриархата.
"Мы должны лишить Москву последних возможностей ограничивать свободу украинцев. И решения для этого должны быть на сто процентов эффективными – действительно работающими. Мы их обеспечим", – заявил президент.
Запрет деятельности УПЦ МП в Украине пытаются провести на законодательном уровне с 2022 года, однако это решение так или иначе в парламенте блокировалось. Только в октябре 2023 года Рада приняла в первом чтении законопроект №8371 о недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью.
Как сообщал OBOZ.UA, 23 июля текущего года принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и отказавшихся голосовать представителей "Слуги народа". Подробнее об этом читайте в материале.
Кстати, в конце июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не идет на каникулы, а депутаты будут заниматься другими видами деятельности, и в частности – законопроектом о прекращении деятельности УПЦ МП в Украине.
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний по этому поводу заявил, что законопроект "о запрете УПЦ МП", нужен Украине, как когда-то были нужны миру законы о запрете рабства. По его словам, прихожане УПЦ МП поражены стокгольмским синдромом, и их нужно лечить единственным в такой ситуации способом – освобождать.
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