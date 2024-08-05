'Все отлично понимают': Вениславский объяснил, почему законопроект о запрете УПЦ МП едва не вызвал раскол монобольшинства

Обсуждение законопроекта о запрете Московского патриархата на территории Украины едва не вызвало парламентский кризис и раскол монобольшинства. Хотя сам документ не запрещает прямо деятельность УПЦ МП.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил народный депутат Федор Вениславский. В Верховной Раде он входит также в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Несмотря на то, что законопроект не запрещает прямо УПЦ МП, а только те религиозные организации, центр управления которыми находятся в стране-агрессоре, все прекрасно понимают, о чем идет речь", – сказал депутат.

Он говорит, что это уже вопрос "геополитики на религиозной основе". Также признал: к сожалению, в парламенте есть определенное количество пророссийски настроенных депутатов.

"Сам законопроект хороший, адекватный. Он полностью отвечает Конституции Украины и отвечает всем международным нормам в сфере свободы совести", – добавил Вениславский.

Кроме того, он подчеркнул, что все международные акты предусматривают возможность ограничения права на деятельность религиозных организаций, если это происходит в пользу общественной безопасности, обеспечения прав и свобод человека.

Напомним: 23 июля принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и представителей "Слуги народа", отказавшихся голосовать. Подробнее об этом читайте в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что законопроект "о запрете УПЦ МП", нужен Украине, как когда-то требовались миру законы о запрете рабства. По его словам, прихожане УПЦ МП поражены стокгольмским синдромом, и их нужно лечить единственным в такой ситуации способом – освобождать.

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