Блокирование запрета УПЦ МП: почему в Верховной Раде не смогли найти голоса и когда наступит момент истины

Во вторник, 23 июля, принятие во втором чтении законопроекта №8371, получившего неофициальное название "закон о запрете УПЦ МП", было сорвано. Это стало результатом позиции не только пророссийски настроенных оппозиционных депутатов, но и представителей провластной партии "Слуга народа", которые отказались голосовать. Приведет ли это к расколу в парламентском большинстве и стоит ли ожидать в конце августа результативного голосования по этому вопросу, разбирался OBOZ.UA.

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Лакмусовая бумага

Верховная Рада закрыла свою пленарную работу почти на месяц. Причина – члены депутатских групп в виде остатков ОПЗЖ, а также примкнувшие к ним некоторые депутаты партии "Слуга народа" выступили против рассмотрения законопроекта №8371. В свою очередь, патриотично настроенные нардепы заблокировали трибуну. Следующее заседание должно теперь состояться в 20-х числах августа. И должно стартовать с этого же вопроса.

"То, что голосование о запрете московской церкви в Украине сорвалось из-за позиции ряда "слуг" – несомненно. Часть депутатов этой фракции после голосования закона за продление военного положения и мобилизации сразу вышла из зала. Артем Культенко, Давид Арахамия… Это одни из тех, кто днем ранее активно препятствовали включению законопроекта в повестку дня", – говорит в комментарии OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

По ее мнению, часть депутатов от партии "Слуга народа" оказались в одном окопе с пророссийскими депутатами неслучайно, так как могут иметь связи со страной-агрессором – бизнесовые или религиозные.

"Тяжело сказать, произойдет ли теперь раскол в монобольшинстве, но риск, что это произойдет, есть. Отношение к РПЦ стало для наших депутатов своего рода лакмусовой бумагой", – говорит Соломия Бобровская.

Виноваты две поправки?

Весьма сиптоматичным стало заявление нардепа от "Слуги народа", главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева буквально сразу после провала голосования.

"У нас большинство фракции "Слуга народа" готово голосовать за этот законопроект, но руководство фракции во вторник блокировало его внесение в повестку дня. И такие его (руководства фракции – Ред) действия фактически лепят ярлык предателей на всех. Это очень важно подчеркнуть, потому что со стороны создается впечатление, что "Слуга народа" – это такое "ватное болото". Но это неправда. В нашем межфракционно-межгрупповом объединении, которое поддерживает законопроект 8371, – позиция жесткая. Мы пообещали: если к нам не прислушиваются, то дальше мы будем голосовать только за те законы, которые напрямую связаны с обороноспособностью, и больше ни за какие, пока не будет проголосован 8371", – отметил Никита Потураев.

В комментарии OBOZ.UA Никита Потураев отметил, что у согласительного совета ВР было разночтения по двум поправкам. Первая касается того, чтобы экспертная комиссия по проверке аффилированности церкви с зарубежными центрами влияния не должна быть зависима от исполнительной власти (сейчас согласно законопроекту, ее должна создавать Госслужба по этнополитике). Вторая поправка связана с тем, что хотят увеличить время, предоставляемое церкви, чтобы избавиться от аффилированности с Москвой. Норму в шесть месяцев, прописанную в законопроекте, хотят увеличить до года.

"Но я считаю это решение ошибочным. Законопроект можно было проголосовать еще во вторник, за него было 240 голосов, даже 250. И потом уже внести изменения к закону. А с тем, что принятие закона о запрете УПЦ сорвалось из-за позиции части депутатов партии "Слуга народа", это неправда. Кстати, именно благодаря большинству было проголосовано, что в августе на первом же заседании Верховной Рады первым вопросом на повестке дня будет стоять принятие законопроекта 8371. Это решение протокольное, и его не изменить", – говорит Никита Потураев.

Впрочем, сами "слуги" признают, что из 233 депутатов-членов фракции поддерживают запрет пророссийской УПЦ только более 150.

"То, что законопроект не был принят из-за позиции части депутатов партии "Слуга народа" – не совсем верно. Была рабочая группа из членов профильного комитета и госслужбы по этнополитике, было решено доработать чисто технические вопросы. Да, среди самой крупной фракции ВР есть противники законопроекта, но большинство – сторонники, их более 150 человек. Поэтому говорить об ударе по парламентскому монобольшинству, тем более о расколе, я бы не стал", – говорит OBOZ.UA член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

История закона полуторагодовой давности

Законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций" был подан на рассмотрение в Верховную раду еще 19 января 2023 года. Ровно через девять месяцев, 19 октября, документ был принят в первом чтении 267 голосами. Против было 15 человек, не голосовали 17, воздержались от голосования двое.

Но уже в конце ноября 2023 года среди народных депутатов было принято решение отправить законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию: а не нарушает ли документ права граждан Украины на свободу мировоззрения и вероисповедания?

Наряду с бывшими членами ОПЗЖ документ подписали 19 "слуг". Венецианская комиссия ответила, что все в порядке, законопроект ничего не нарушает.

В Госслужбе по этнополитике законопроект, который должен быть проголосован во втором чтении в августе, считают чуть ли не идеальным.

"После первого чтения в законопроект было внесено порядка 1200 поправок, все они рассмотрены, многие были отклонены. К нынешнему документу у меня есть всего два небольших замечания, не буду говорить каких. В целом законопроект хороший. Он соответствует условиям Совета Европы, и отвечает всем стандартам по свободе совести", – говорит в комментарии OBOZ.UA глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский.

Законопроект может затянуть запрет УПЦ на годы

Необходимо отметить, что в документе УПЦ прямо не упоминается. Говорится только о запрещении деятельности в нашей стране религиозных организаций, руководящий центр которых находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Это отсутствие конкретики вызывает довольно много нареканий у ряда украинских экспертов.

"Закон очень спокойный, можно сказать, беззубый. Light version. Деятельность соответствующих религиозных организаций, согласно тексту законопроекта, может быть прекращена в судебном порядке, но представьте, сколько в УПЦ различных юридических лиц. Их тысячи! И процесс предотвращения деятельности в Украине пророссийской церкви может растянуться на долгие годы. А ведь для РФ существование в Украине филиала РПЦ – это мощный рычаг влияния. Вообще важно отдавать себе отчет, что запрет УПЦ – это вопрос не религии, а национальной безопасности Украины", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Но даже такой вполне умеренный закон может стать бикфордовым шнуром для взрыва внутри парламентского монобольшинства.

"Точно ответить на то, случится ли раскол, можно будет в последнюю декаду августа. Тогда мы увидим, начнется ли в парламенте еще более мощное противостояние", – резюмирует Соломия Бобровская.