Заморозил ли Трамп помощь Украине: Зеленский поручил получить официальную информацию от США

Украинская сторона свяжется с Вашингтоном после информации об остановке военной помощи нашей стране. Соответствующее поручение получили глава МО Рустем Умеров, дипломаты и руководители наших разведок.

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Они должны выяснить все детали, чтобы получить официальный ответ. Об этом вечером 4 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу.

Он сообщил, что поручил уполномоченным лицам связаться с американскими коллегами "и получить официальную информацию".

"Люди не должны догадываться – Украина и Америка заслуживают на диалог с уважением, на четкую позицию друг друга. Особенно, когда речь идет о защите жизней во время полномасштабной войны", – подчеркнул Зеленский.

Также он заверил, что Киев "наработал алгоритмы действий при любом развитии ситуации".

Напомним: новости о прекращении поддержки ВСУ Соединенными Штатами Америки появились 4 марта. Решение, как утверждают представители Белого дома, было принято в ночь на вторник.

По некоторым данным, администрация Дональда Трампа приостановила все поставки. Источники ABC News заявили, что по программе PDA Украина до этого получила 90% оружия и техники; остальные 10% (бронетехника и оборудование) планировали доставить в нашу страну до августа 2025 года.

Издание заявило, что "некоторое вооружение все же будет поступать в Украину", однако точной официальной позиции Белого дома озвучено не было.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше подтвердили приостановку американской военной помощи – об этом свидетельствуют сообщения из логистического хаба на территории страны, откуда оружие перевозили дальше в Украину.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон охарактеризовал ситуацию как "временную паузу".

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