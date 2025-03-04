'Не просто слова': Туск заявил, что сообщения из логистического хаба подтверждают приостановку помощи Украине от США

Польша подтвердила приостановку Соединенными Штатами Америки военной помощи Украине. Об этом свидетельствуют сообщения из логистического хаба в Польше, который принимал американское оружие для украинского войска.

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Также США, похоже, планируют начать отмену санкций против РФ. Об этом в начале заседания правительства Польши заявил премьер-министр страны Дональд Туск, его цитирует Rzeczpospolita.

В своем выступлении Туск упомянул о сообщениях американских СМИ, которые со ссылкой на представителей Белого дома в ночь на 4 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине. Также, по данным Reuters, новые власти США озабочены поиском возможности для ослабления санкций, наложенных на Россию.

Туск подчеркнул: заявления, которые делает Вашингтон в последние дни, – это не просто слова.

Он пояснил, что решение администрации Трампа касается приостановки всей помощи Украине, в том числе и того оружия, которое уже прибыло в Польшу. Поэтому он не исключает, что даже предположения об отмене санкций против РФ Штатами могут оказаться пророческими.

"Сегодня было объявлено о решении приостановить американскую помощь Украине и, возможно, начать освобождение американской стороны от санкций против России. У нас сегодня нет оснований считать, что это только слова. Отчеты, которые поступают из заграницы, из нашего хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны", – подчеркнул Туск.

В условиях турбулентности последних дней глава польского правительства призвал коллег к единению.

"Ситуация серьезная и требует особой концентрации со стороны правительства. Мы будем принимать решения, которые будут нуждаться в полной солидарности государства и ваших министерств. Наступают дни и недели, когда абсолютно необходимо приостановить бессмысленные дискуссии, споры о престиже и коалиционных разногласиях, потому что нам придется принимать решение в определенном смысле экстраординарным образом", – заявил Туск.

Он назвал последние события "чрезвычайной ситуацией".

"Ситуация последних дней и часов не требует особого обоснования, когда создается впечатление, что мы находимся в чрезвычайной ситуации. Это требует нашей концентрации и полной мобилизации", – подчеркнул премьер Польши.

Напомним, Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение, утверждают представители Белого дома, было принято в ночь на 4 марта.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что "по состоянию на вчера поставки продолжались".

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