Украина получила 90% оружия, которое объявлял Байден в рамках своих полномочий – ABC News

Из той военной помощи, которую предыдущий президент США Джо Байден объявил по программе PDA, Украина на сейчас получила 90% оружия. По этой программе Киев получал оружие с американских складов по личному поручению главы Белого дома.

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Об этом пишет ABC News, ссылаясь на информацию собственных источников. Издание отмечает, что некоторое вооружение все же будет поступать в Украину.

По данным ABC News, по программе PDA Киев получил боеприпасы и противотанковые системы. Остальные 10% пока не отправленной помощи – это бронетехника и оборудование – планировали доставить в Украину до августа 2025 года.

Впрочем, как пишет издание, стабильный поток оружия из США в Украину, вероятно, все-таки будет поступать как минимум в течение нескольких лет. Это будет происходить благодаря тому, что Украина заключила контракты с частными американскими компаниями на поставку новых видов вооружений, многие из которых уже оплачены.

Издание отмечает, ссылаясь на информацию двух чиновников Белого дома, что президент Дональд Трамп приказал своей администрации "приостановить" военную помощь Украине после спора с лидером Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Овальном кабинете.

Этот шаг состоялся через несколько часов после того, как Трамп заявил в комментарии ABC News, что Зеленскому нужно быть "благодарным".

Политическая журналистка издания Рейчел Скотт спросила Трампа во вторник, 4 марта:

"Что вам нужно увидеть от президента Зеленского, чтобы возобновить эти переговоры?"

На что Трамп ответил:

"Ну, я просто думаю, что он должен быть благодарным, потому что эта страна держалась благодаря нам", – ответил президент США.

Напомним, Трамп приостановил военную помощь Украине. Решение, утверждают представители Белого дома, было принято в ночь на 4 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша подтвердила приостановку военной помощи Украине от США Об этом свидетельствуют сообщения из логистического хаба в Польше, принимавшего американское оружие для украинской армии.

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