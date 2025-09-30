Пентагон планирует удвоить производство ракет в рамках подготовки к потенциальной войне с Китаем – WSJ

В Пентагоне обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться США на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения, среди которых ракеты Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты и многоцелевые ракеты большой дальности Standard Missile-6.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. В Пентагоне хотят, чтобы их поставщики ракет ускорили темпы производства в два или даже четыре раза.

"Стремление к ускорению производства критически важного оружия, пользующегося наибольшим спросом, реализовалось в рамках серии встреч высокого уровня между руководством Пентагона и высокопоставленными представителями нескольких американских производителей ракет", – сказано в статье.

Как говорят собеседники издания, заместитель министра обороны Стив Файнберг принимает чрезвычайно активное участие в этой инициативе, которая получила название "Совет по ускорению производства боеприпасов", и еженедельно звонит некоторым руководителям компаний, чтобы обсудить ее.

Чего хочет Пентагон и какие есть проблемы

Увеличение производства вооружений является частью усилий США по укреплению оборонного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подрядчики Пентагона рассматривают необходимость масштабного расширения производственных мощностей, модернизации заводов и наращивания цепочек поставок.

Одной из ключевых проблем является разрыв между текущей производственной способностью и требованиями к количеству боеприпасов и ракет, которые могут быть востребованы в крупном конфликте.

Увеличение производства ракет также предполагает привлечение ресурсов из частного сектора, ускорение лицензирования и снятие бюрократических препятствий для оборонной промышленности.

При этом в Пентагоне осознают риски – необходимость балансировать инвестиции, обеспечить надежность поставок и избежать логистических узких мест.

