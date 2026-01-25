Близкий к Си Цзиньпину генерал передавал США данные о ядерной программе Китая – WSJ

В Китае начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерала Чжан Юся. Его подозревают в передаче США секретной информации о китайской ядерной программе и в масштабной коррупции на самом высоком уровне военного управления.

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщает, что обвинения прозвучали во время закрытого брифинга для высшего военного руководства Китая. Издание отмечает, что речь идет об одном из самых серьезных внутренних скандалов в китайской армии за последние годы.

Министерство обороны Китая официально подтвердило начало расследования в отношении Чжан Юся, а также начальника Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. В ведомстве не предоставили деталей, ограничившись формулировкой о серьезных нарушениях дисциплины и закона, которая в КНР обычно используется в делах о коррупции.

По данным WSJ, за несколько часов до публичного объявления состоялся закрытый брифинг, во время которого прозвучали обвинения в злоупотреблении властью, получении крупных сумм денег за кадровые решения и продаже высоких должностей в военной иерархии.

Ядерный аспект дела

Отдельный блок обвинений касается возможной передачи Соединенным Штатам конфиденциальных технических данных о китайской программе создания ядерного оружия. Источники издания утверждают, что речь идет об информации, связанной с состоянием и развитием ядерного арсенала КНР.

Чжан Юся считался одной из самых влиятельных фигур в Народно-освободительной армии Китая и входил в ближайшее окружение Си Цзиньпина. Его должность в Центральном военном совете предусматривала контроль над стратегическими направлениями развития армии, включая исследования, разработку и закупку современного вооружения.

Скандал в военном руководстве Китая разворачивается на фоне растущего внимания Запада к ядерным возможностям Пекина. В США ранее заявляли об ускоренном наращивании ядерного потенциала КНР, что вызвало беспокойство в Вашингтоне и среди союзников.

По данным Пентагона, Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новопостроенных шахтах вблизи границы с Монголией. Речь идет о ракетах с твердотопливными двигателями, которые входят в новую серию шахтных ракетных комплексов. Ранее американская сторона лишь подтверждала существование этих объектов, но не называла количество развернутых ракет.

Ключевая фигура

Чжан Юся долгое время оставался одной из центральных фигур в системе военного управления Китая. Он занимает должность заместителя председателя Центрального военного совета с 2017 года и является членом Политбюро ЦК КПК. Его карьера охватывает десятилетия службы в Народно-освободительной армии, начиная с конца 1960-х годов.

В разные периоды Чжан Юся командовал армейскими подразделениями, военными округами, а с 2012 по 2017 год возглавлял структуру, ответственную за развитие вооружений и военной техники. Также он был руководителем китайской программы пилотируемых космических полетов и главным руководителем миссии космического корабля "Шэньчжоу-10".

Генерала относят к так называемым "красным принцам" – потомкам первых командиров НОАК. Его отец Чжан Цзунсюнь был одним из первых генералов армии. Аналитики не раз обращали внимание на близкие личные связи Чжан Юся с Си Цзиньпином, в частности из-за общего революционного прошлого их семей.

Именно поэтому нынешние обвинения, по оценке источников WSJ, могут иметь далеко идущие последствия для всей системы военно-политического управления Китая. Но официальный Пекин пока воздерживается от публичных комментариев по сути дела и возможных кадровых решений.

