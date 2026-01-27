Никто не в безопасности: в Китае происходят массовые аресты военного руководства, включая высший генералитет

В рядах высшего командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в минувшие выходные прошли чистки – уволены высший военный руководитель Китая Чжан Юси и другой высокопоставленный офицер – генерал Лю Чжэнли. Это стало ударом по верхнему ярусу вертикали, которая руководит НОАК и встроена в персональную систему власти Си Цзиньпина.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что устранение высшего военного руководства Китая показывает, что даже тесные личные связи никому не обеспечивают защиты, когда речь идет о лояльности к руководству партии.

Эксперты отмечают, что шаг Си Цзиньпина против его давнего союзника и члена политбюро, генерала Чжан Юся, концентрирует еще больше власти в руках главы КНР, делает командование китайскими вооруженными силами еще более непрозрачным и свидетельствует о том, что нападение на Тайвань в ближайшей перспективе менее вероятно.

"Устранение Чжана означает, что на самом деле никто в руководстве сейчас не в безопасности", – сказал господин Джонатан Цин из вашингтонского Брукингского института.

75-летний Чжан Юся был заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) – партийного органа, который возглавляет лидер страны Си Цзиньпин и который контролирует вооруженные силы. Он один из самых влиятельных военных в стране после самого Си как председателя ЦВС, человек, которого внешние наблюдатели годами воспринимали как "опору" лидера.

Второй фигурант – Лю Чжэньли – также не второстепенный персонаж. Он возглавлял Объединенный штаб ЦВР – это нервная система оперативного управления, планирования и координации.

То есть ударили не только по "политическому весу", но и по "операционному мозгу". Теперь ЦВС, обычно состоящий примерно из семи человек, сократился всего до двух членов – Си и генерала Чжан Шенмина.

Всех остальных отстранили в рамках "антикоррупционной" кампании, которой предшествовала волна арестов.

То, что в ЦВР остались только Си и один генерал, является беспрецедентным, пишет издание.

"Си выпотрошил верхушку Народно-освободительной армии (НОАК), как ни один лидер до него", — сказал Нил Томас, член Азиатского общества.

Устранение угроз

Аналитики говорят, что одной из версий происходящего в Китае является страх заговора. Когда чистки касаются людей, которых считали максимально "своими", у многих автоматически возникает мысль о "госперевороте". Ее подпитывает жесткая публичная риторика Поднебесной о "подрыве системы ответственности главы ЦВР".

Так, в передовой статье PLA Daily – главной газете вооруженных сил Китая, отмечается, что эти два генерала – Чжан Юси и Лю Чжэнли –"серьезно подорвали и нарушили" Систему ответственности председателя ЦВР.

"Ссылки на нарушение Системы ответственности председателя свидетельствуют о том, что Чжан имел слишком много власти вне самого Си", – отметил Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики общества Азии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерала Чжана Юся. Его подозревают в передаче США секретной информации о китайской ядерной программе и в масштабной коррупции на самом высоком уровне военного управления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!