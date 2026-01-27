Никто не в безопасности: в Китае происходят массовые аресты военного руководства, включая высший генералитет
В рядах высшего командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в минувшие выходные прошли чистки – уволены высший военный руководитель Китая Чжан Юси и другой высокопоставленный офицер – генерал Лю Чжэнли. Это стало ударом по верхнему ярусу вертикали, которая руководит НОАК и встроена в персональную систему власти Си Цзиньпина.
Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что устранение высшего военного руководства Китая показывает, что даже тесные личные связи никому не обеспечивают защиты, когда речь идет о лояльности к руководству партии.
Эксперты отмечают, что шаг Си Цзиньпина против его давнего союзника и члена политбюро, генерала Чжан Юся, концентрирует еще больше власти в руках главы КНР, делает командование китайскими вооруженными силами еще более непрозрачным и свидетельствует о том, что нападение на Тайвань в ближайшей перспективе менее вероятно.
"Устранение Чжана означает, что на самом деле никто в руководстве сейчас не в безопасности", – сказал господин Джонатан Цин из вашингтонского Брукингского института.
75-летний Чжан Юся был заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) – партийного органа, который возглавляет лидер страны Си Цзиньпин и который контролирует вооруженные силы. Он один из самых влиятельных военных в стране после самого Си как председателя ЦВС, человек, которого внешние наблюдатели годами воспринимали как "опору" лидера.
Второй фигурант – Лю Чжэньли – также не второстепенный персонаж. Он возглавлял Объединенный штаб ЦВР – это нервная система оперативного управления, планирования и координации.
То есть ударили не только по "политическому весу", но и по "операционному мозгу". Теперь ЦВС, обычно состоящий примерно из семи человек, сократился всего до двух членов – Си и генерала Чжан Шенмина.
Всех остальных отстранили в рамках "антикоррупционной" кампании, которой предшествовала волна арестов.
То, что в ЦВР остались только Си и один генерал, является беспрецедентным, пишет издание.
"Си выпотрошил верхушку Народно-освободительной армии (НОАК), как ни один лидер до него", — сказал Нил Томас, член Азиатского общества.
Устранение угроз
Аналитики говорят, что одной из версий происходящего в Китае является страх заговора. Когда чистки касаются людей, которых считали максимально "своими", у многих автоматически возникает мысль о "госперевороте". Ее подпитывает жесткая публичная риторика Поднебесной о "подрыве системы ответственности главы ЦВР".
Так, в передовой статье PLA Daily – главной газете вооруженных сил Китая, отмечается, что эти два генерала – Чжан Юси и Лю Чжэнли –"серьезно подорвали и нарушили" Систему ответственности председателя ЦВР.
"Ссылки на нарушение Системы ответственности председателя свидетельствуют о том, что Чжан имел слишком много власти вне самого Си", – отметил Лайл Моррис, старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики общества Азии.
Как сообщал OBOZ.UA, в Китае начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета КНР генерала Чжана Юся. Его подозревают в передаче США секретной информации о китайской ядерной программе и в масштабной коррупции на самом высоком уровне военного управления.
