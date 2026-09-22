"Замечательная идея": Рубио высказался по поводу идеи энергетического перемирия между Украиной и РФ. Видео

США намерены добиться взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России и предложат сторонам договориться о таком перемирии. Вашингтон уже обсуждал это предложение с рядом других стран.

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Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. Он прокомментировал предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

США готовы предложить прекращение ударов по энергетике

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предложит Украине и России прекратить удары по энергетической инфраструктуре обеих стран.

"Мы считаем, что это была бы отличная идея — прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором объекты инфраструктуры Украины не становились бы мишенями, так же как и российские объекты энергоснабжения", — заявил Рубио.

Он назвал такой сценарий "идеальным результатом" и отметил, что Соединенные Штаты его поддерживают.

"Мы поддерживаем это, и мы бы предложили и посмотрели, сможем ли мы этого добиться", — сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, Вашингтон уже обсуждал идею энергетического перемирия с рядом других государств.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом обсудил идею энергетического перемирия между Украиной и Россией.

Рубио: необходимо согласие обеих сторон

По словам Рубио, прекращение атак на энергетические объекты стало бы желательным результатом. В то же время американский чиновник подчеркнул, что реализация такой договоренности зависит от позиций Украины и России.

"Но, как и в случае с войной, необходимо согласие обеих сторон. Именно в этом заключалась сложность", — отметил Рубио.

Напомним, сегодня, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У главы государства запланирован ряд встреч — с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.

По словам вице-президента США Джея Ди Венса, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке состоится либо во вторник, 22 сентября, либо в среду, 23-го числа.

В ходе встречи президенты сосредоточатся на дипломатическом треке и шагах по деэскалации. В частности , стороны планируют обсудить вопросы энергетической безопасности, возобновления продовольственного экспорта и усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова поддержать энергетическое перемирие, если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам. В то же время Москва должна предоставить перечень своих объектов, в отношении которых она ожидает аналогичного воздержания от атак со стороны Украины.

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