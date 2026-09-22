"Конструктивная дискуссия": Макрон заявил, что обсудил с Трампом идею энергетического перемирия между Украиной и РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом обсудил идею энергетического перемирия между Украиной и Россией. Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны и необходимость ускорить поставки перехватчиков.

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В целом Макрон назвал эту встречу достаточно конструктивной. Подробности сообщает Reuters.

Лидеры обсудили поддержку Украины и энергетическое перемирие

Об "очень хорошей" и "конструктивной" беседе с Дональдом Трампом, которая состоялась в понедельник, 21 сентября, Эммануэль Макрон рассказал во время встречи с представителями СМИ.

Президенты обсудили инициативы по введению моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украины и России. Также лидеры Франции и США согласились с необходимостью укрепить оборонный потенциал Киева.

"Мы провели длительную дискуссию по поводу Украины и России, необходимости быстрее и активнее помогать нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны", – сказал Макрон.

Отдельно Макрон и Трамп рассмотрели возможность прекращения атак на объекты энергетики. Французский президент отметил, что планирует обсудить эту инициативу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время их встречи.

Макрон добавил, что поддержка украинской энергетической системы остается одним из приоритетов Франции.

Также он подчеркнул, что война продолжает создавать угрозы для безопасности всей Европы, а площадка Генеральной Ассамблеи ООН может стать возможностью для достижения прогресса в этом вопросе.

Напомним, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся ежегодные общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В течение нескольких дней главы государств и правительств будут выступать с заявлениями по главным международным проблемам.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на 81-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк уже прибыли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. У главы государства запланирован ряд встреч – с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.