Украина провалила условия ЕС для финансовой помощи: не выполнила три индикатора и поздно подала запрос

Европейский союз в рамках Ukraine Facilitу выделит Украине 3,05 млрд евро, что на 1,45 млрд меньше, чем должно было быть по плану. Кроме того, помощь поступит значительно позже – только в конце августа (должна была быть в мае). Причина – Украина провалила выполнение условий для получения помощи.

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"Средств будет меньше, потому что, как я писал чуть выше – не выполнено 3 из 16 индикаторов с дедлайном в I квартале 2025 года. Транш поступит позже – потому что Украина подала отчет о результатах выполнения Плана для Ukraine Facility и запрос на получение финансирования не в апреле, а только 6 июня. Тянули время в расчете, что где-то там успеем за апрель-май подтянуть "хвосты" и отрапортовать о закрытии всех индикаторов, но не получилось", – объяснил на своей странице в Telegram председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Важное:

Во-вторых, поступления не повлияют на финансирование расходов, в первую очередь социального характера – на содержание сфер здравоохранения и образования, выплаты зарплат бюджетникам и тому подобное.

в первую очередь социального характера – на содержание сфер здравоохранения и образования, выплаты зарплат бюджетникам и тому подобное. Во-вторых, эти 1,5 млрд евро, которые не получила Украина, не "сгорели". Архитектура Ukraine Facility построена на постоянном бюджете, если выполнить условия позже, деньги поступят.

"Если в прошлом году мы вовремя закрывали все (ну почти, бывало что в последние дни или часы, а вступление в силу было уже "за рамками") как в механизме Ukraine Facility, так и по программе сотрудничества с МВФ, то с начала 2025 года начались непонятные задержки или срывы выполнения задач. При этом не могу сказать, что среди невыполненных задач было что-то сверхсложное или неподъемное", – добавляет Гетманцев.

Отметим, в рамках макрофинансовой помощи Ukraine Facility в конце каждого квартала Украина подает на рассмотрение Еврокомиссии подробный отчет по результатам проведенной работы, который партнеры верифицируют на предмет полноты, качества и достижения поставленной цели, и по результатам дают рекомендации Комитету постоянных представителей – выделять финансирование или нет, и если да – то в каком объеме.

"Должны помнить об этом и усиливать дисциплину в выполнении взятых на себя обязательств, особенно в контексте 2026 года, где у нас еще нет гарантий относительно всей необходимой поддержки бюджета со стороны партнеров, и где потенциальная потеря теоретически гарантированных миллиардов евро от ЕС будет иметь более критическое значение, чем сейчас", – отметил председатель комитета.

Какие условия не выполнила Украина: дальше может быть хуже

По словам Мерсье, речь идет о трех "маяках" Еврокомиссии. Представитель ведомства обозначил их так:

одна касается децентрализации;

другая – закона о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА);

третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Как прокомментировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, это данные по итогам первого квартала 2025 года. А уже во втором квартале ситуация с выполнением "маяков" Ukraine Facility стала еще более печальной.

Как ранее писал OBOZ.UA, ранее Аудиторский совет Ukraine Facility – орган, осуществляющий контроль за использованием средств, выделенных в рамках этой программы, – рекомендовал украинским властям отменить скандальный закон № 12414 с нормами о НАБУ и САП. Также в совете напомнили правительству о ситуации с главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) – Кабмин отказывается назначать на должность избранного на открытом конкурсе Александра Цивинского.

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