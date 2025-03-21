Законопроект №4298 ограничит права местного самоуправления: Филатов указал на главные риски и рассказал об альтернативе

В Верховной Раде Украины может быть принят законопроект 4298 о внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях". Этот проект, инициированный народным депутатом от "Слуги народа" Виталием Безгиным, ограничит права местного самоуправления.

Видео дня

В этом убежден мэр Днепра Борис Филатов. В своем сообщении в сети Facebook он подчеркнул, что упомянутый законопроект фактически внедряет российскую "модель генерал-губернаторства" и игнорирует выводы Конгресса Совета Европы относительно профессиональной и прозрачной публичной службы, при этом в парламенте зарегистрирована и альтернатива проекту Безгина, соответствующая европейским ценностям и принципам демократии.

Филатов отметил, что в СМИ появились сообщения о возможном принятии парламентом в целом инициированного Безгиным законопроекта 4298.

"Это тот нардеп от Слуг, который подозревается в госизмене по информации СМИ. Это тот самый нардеп, который активно продвигал в Раде ограбление жителей Днепра, Львова и еще почти 200 крупных и малых громад со всей Украины. И это же он в интервью "Левому берегу" назвал себя "пассивным членом партии". А сейчас парламент бежит голосовать его законопроект 4298", – отметил Филатов.

По словам городского головы Днепра, упомянутый законопроект содержит ряд угроз. В частности, он, как подчеркнул Филатов, "за средства налогоплательщиков создает 27-й бесконтрольный орган контроля", на который в условиях полномасштабной войны придется тратить немалые средства, которые могли бы быть направлены на закупку снарядов и дронов для ВСУ.

Кроме того, продолжил Филатов, законопроект Безгина "вводит систему безответственности и хаоса на всех уровнях публичной власти" ("учителю в школе или воспитателю в садике не хватает еще одного ревизора?" – риторически поинтересовался мэр Днепра), а также "игнорирует выводы Конгресса Совета Европы по профессиональной и прозрачной публичной службы".

"4298 пропонує за кошти кожного громадянина України фінансувати тих, хто матиме право зупиняти рішення, схвалені для цих же громадян! Зупинка без суду рішень місцевої влади може стосуватись рішень бюджетів шкіл, ліквідації наслідків обстрілів, допомоги ветеранам, нашим військовим... Обґрунтування потрібно буде оскаржувати в судах роками. Цей проект добрий лише для двох категорій людей – хто хоче тиснути на працюючих і хто не хоче нічого робити!" – подчеркнул Филатов.

Он добавил, что продвигают законопроект Безгина под предлогом европейской интеграции, хотя, по словам Филатова, там "и не пахнет децентрализацией и исполнением требований Евросоюза".

"Зато есть в 4298 полностью моск*льская модель генерал-губернаторства и нквд-шное отвращение к справедливому суду…… Так за что мы тогда боремся? Точно не за то, чтобы такие "пассивные члены партии" врали президенту, правительству, европейским партнерам и продвигали российские нарративы в наше законодательство, лишая наших граждан права на качественные услуги и справедливый суд", – подчеркнул городской голова Днепра.

По его убеждению, законопроект 4298 необходимо отклонить. Вместо этого следует принять альтернативный законопроект 13124, над которым работали депутаты всех политических сил, представленных в парламенте.

"Это и будет о настоящем единстве в условиях войны, о европейских ценностях, об Ukraine Facility, об ответственности публичной власти, о демократической Украине, за которую героически погиб Александр Цебрий (городской голова Умани, защищавший Украину на фронте, удостоен звания Героя Украины. – Ред.) и каждый день умирают наши ребята на фронте и в тылу", – резюмировал Филатов.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Дунда заявил, что уехавшие за границу украинцы потеряли право называться украинцами. На это заявление сеть бурно отреагировала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!