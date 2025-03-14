"Слуга" Дунда заявил, что уехавшие за границу украинцы потеряли право называться украинцами: сеть взорвалась комментариями. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда считает, что нравственно украинцами не могут называться те граждане Украины, которые выехали за границу во время войны, а через три года так и не вернулись. По его мнению, желающий уже давно находится на Родине.

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Такое мнение Дунда высказал в эфире YouTube-проекта "Суперпозиция". По его словам, для выезда за границу есть разные причины – страх, желание переждать сложные времена, однако эти украинцы не выполняют свои обязанности как гражданина, поэтому не могут считаться политически украинцами.

"Я вам так скажу. Тот, кто уехал, я все понимаю, кто-то испугался, кто решил пересидеть, но если ты за три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец. С моей точки зрения, нравственно, не законодательно, нравственно ты потерял возможность называть себя украинцем. Ты не можешь получить все права, которые ты хочешь, но не нести никаких обязанностей перед государством. Ибо права – это всегда обязанности. Обязанность – это всегда права. И тебе нельзя: вот это я хочу, я беру по Конституции, а это по Конституции не хочу и не беру. Да нельзя. Ты нравственно уже не украинец. И если ты за три года не вернулся, не имеет значения для нас, как для Украины, что ты там будешь делать", – объяснил свое мнение Дунда.

По его мнению, кто хотел вернуться, то уже должен это сделать. Однако заранее говорить, что они не вернутся никогда. Ведь, как считает Дунда, история имеет много примеров, когда люди возвращались через 5-10 лет.

"Как правильно, эти люди – у них нет Родины. У них есть вопросы в ощущении к себе: где им лучше, там они и живут. Сегодня лучше в Польше – они живут в Польше, завтра им лучше в Германии – они будут жить в Германии", – заявил нардеп.

Кроме этого, Дунда считает, что эти люди, выехавшие за границу, начнут сразу возвращаться, когда Украина после завершения войны покажет безумный экономический рост.

Однако в сети не согласились с таким мнением депутата Верховной Рады Украины. Такие "неэтические" заявления, как говорят украинцы за границей, вызывают "глубокую боль и возмущение", "дискредитируют достоинство украинцев, которые, несмотря на сложные обстоятельства, продолжают оставаться частью своей страны".

Также украинцы считают, что не "Слугам народа" решать, как им жить и где. Некоторые назвал Дунду даже "агентом кремля", который дестабилизирует ситуацию и разжигает рознь внутри страны.

При этом в сети считают, что народным депутатам Украины нужно уменьшить зарплату до минимальной, или отправить служить, чтобы и они выполнили свой долг как гражданина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выросла на треть доля доходов граждан, которые они тратят на покупку еды. Кроме того, на третий год полномасштабной войны украинцы стали значительно чаще покупать продукты питания и реже экономить.

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