'Задача наша неизменна': Зеленский рассказал, как Украина выполняет обязательства по началу переговоров о членстве в ЕС. Видео

Украина уже выполняет и полностью выполнит свою часть работы, чтобы быть готова в этом году открыть переговоры по членству в Европейском Союзе. Во вторник, 17 октября, Верховная Рада приняла необходимое для начала переговоров с Евросоюзом решение.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении.

Он рассказал, что ВР приняла закон о политически значимых лицах – необходим для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Ожидаю текст закона подписью. Задача наша неизменная - в этом году быть готовыми открыть переговоры относительно членства Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза", – отметил Зеленский.

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Говоря о работе с международными финансовыми институтами, глава государства подчеркнул важное внимание Украине со стороны МВФ.

"И важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институций: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики напрямую связано с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться. Завершиться справедливо – восстановлением международного порядка, полной силой международного права ", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября депутаты Верховной Рады утвердили законопроект о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц – т.н. ПЭП: чиновников, депутатов, сотрудников госучреждений, органов государственной и местной власти. Теперь этот статус снова пожизненный – это изменение было условием для начала переговоров о членстве Украины в ЕС и структурным маяком МВФ.

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