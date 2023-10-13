Украина может провалить условие для членства в ЕС: комитет Рады принял спорное решение

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который ставит под угрозу переговоры Украины и ЕС о членстве Украины в блоке. Речь идет об усиленном пожизненном финансовом мониторинге т.н. ПЕПов (англ. Politically exposed persons, PEP) то есть политически значимых лиц, имеющих или имевших полномочия по выполнению значительных публичных функций. Это чиновники, депутаты, сотрудники госучреждений, органов государственной и местной власти.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). В поддержанной редакции законопроект предусматривает возвращение пожизненного статуса ПЕП только после вступления Украины в ЕС.

На самом же деле требуется вернуть этот статус уже сейчас, так как это является условием для начала переговоров о членстве в ЕС. То есть, без принятия изменений членство Украины в ЕС невозможно.

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"Комитет поддержал законопроект о ПЕПах в редакции, который вступает в силу с момента вступления Украины в ЕС, то есть в редакции, которая не даст нам начать переговоры о членстве. За соответствующую правку не голосовал. Считаю это решение ошибочным и подлежащим пересмотру", – заявил Гетманцев.

Депутат созывает повторное заседание комитета для решения этого вопроса. Оно назначено на 11 часов утра 16 октября.

Так, при наличии пожизненного статуса ПЕП в эту категорию должны попадать даже те украинцы, которые работал в органах власти, например, в 90-х. И банки должны будут проверять их операции с особой тщательностью.

Такая система уже существовала в Украине, однако в 2022-м норму изменили. ПЕПами пока что считаются только действующие политически значимые лица, то есть статус не является пожизненным.

И законодателям необходимо восстановить действие старых правил. Это нужно не только для получения членства в ЕС, но и в целом важно для борьбы с коррупцией. Ведь Украина стремиться преодолеть уровень теневой экономики, благодаря которой "питается" контрабанда и процветают нелегальные доходы.

Как сообщал OBOZ.UA, банки Украины проводят финансовый мониторинг и должны контролировать операции всех своих клиентов. Под обязательную проверку попадают крупные переводы, операции с участием политически значимых лиц, операции с наличкой. Однако могут проверить и любую "подозрительную" операцию.

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