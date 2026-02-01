Зачем Украине чешские самолеты L-159: Зеленский объяснил главные нюансы

Украина заинтересована в получении чешских самолетов L-159. Они бы стали хорошим усилением для украинской системы ПВО.

В частности, эти чешские легкие многоцелевые штурмовики были бы эффективными в защите от российских ударных дронов типа "Шахед". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому медиа Český rozhlas.

Что сказал Зеленский о L-159

По словам главы государства, чешские самолеты L-159 могли бы стать хорошим усилением для украинской противовоздушной обороны. Их можно эффективно использовать для сбивания российских дронов камикадзе типа "Герань 2"/"Шахед".

Зеленский отметил, что защита воздушного пространства государства является комплексной системой. В нее в Украине входят мобильные огневые группы, РЭБ, дроны-перехватчики, авиация и различные системы противовоздушной обороны.

"L-159 мы расцениваем как один из элементов, который может помочь Украине уничтожать иранские "Шахеды". Прежде всего именно для борьбы с большим количеством дронов. И поэтому мы хотели бы получить эти самолеты как можно раньше", – сказал президент.

Рассматривает Киев в качестве возможного усиления системы ПВО и другие типы авиации.

Зеленский отметил, что сотрудничество между Украиной и Чехией в этом вопросе может быть взаимовыгодным. Ведь после практического применения самолетов Украина готова обсуждать возможность заключения полноценных контрактов с чешским производителем.

Ранее OBOZ.UA писал, что премьер Чехии Бабиш окончательно отказался продавать Украине антидронные самолеты. Он категорически отверг такую возможность, заявив о "неизменности" позиции правительства по этому вопросу и отметив, что "никаких L-159 нет и не будет".

Также Бабиш публично раскритиковал начальника Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карела Ржегку за его высказывания о поддержке Украины.

В то же время президент Чехии Петр Павел, в отличие от правительства, ранее допустил возможность продажи Украине четырех самолетов L-159. Такую позицию он озвучил, в частности, во время поездки в Украину, отметив поддержку государства, которое обороняется от российской агрессии.

