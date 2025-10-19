'Зачем лидеру крупнейшей страны нужны еще какие-то километры?' Зеленский сказал, за что на самом деле воюют Украина и Россия

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о причинах войны с Россией и ее истинных целях. Он отметил, что конфликт не ограничивается территориальными претензиями, а касается фундаментальной борьбы за суверенитет и независимость Украины.

Именно поэтому Украине нужна эффективная противовоздушная оборона и дальнобойные средства. Об этом глава государства сказал в новом интервью NBC News.

"Я не понимаю, зачем лидеру самой большой страны на Земле нужны еще какие-то километры. Вот почему я думаю, что эта война для него не за землю и не за территории. Речь идет о нашем суверенитете и о нашей независимости", – отметил Зеленский.

По его словам, для кремлевского диктатора территория – лишь один из инструментов.

"На поле боя он не побеждает. Вот почему он действительно усиливает авиаудары. Он использует ракеты и дроны против нас... Он хочет катастрофы, знаете, энергетической катастрофы этой зимой, атакуя нас", – объяснил президент.

Зеленский уточнил, что ежедневно Россия применяет около 500 иранских дронов и 20-30 ракет, из-за чего Украине нужна эффективная противовоздушная оборона и дальнобойные средства.

"Он должен чувствовать то, что чувствуем мы", – резюмировал глава государства.

