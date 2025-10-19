'Без уступок Путину': Зеленский объяснил, что означает заявление Трампа о прекращении войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что воспринял публичное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о завершении войны как призыв остановить боевые действия без уступок России. По словам украинского лидера, любые договоренности должны базироваться на нынешних позициях украинских войск и не предусматривать уступок агрессору.

Об этом говорится в интервью главы государства американскому телеканалу NBC NEWS. В разговоре он также прокомментировал месседж Дональда Трампа о прекращении войны.

В разговоре Зеленский объяснил, как воспринял публичное заявление американского лидера:

"Я понял публичный месседж Трампа как то, что мы должны завершить эту войну. И начать это завершение с того места, где стоят солдаты сейчас, - с линии контакта.... Не отдавать что-то дополнительно Путину то, чего он хочет. Потому что он террорист".

Он подчеркнул, что главная цель переговоров – достичь справедливого мира и гарантий безопасности для украинского народа.

Зеленский отметил, что не уверен в готовности российского диктатора к реальному миру, ведь тот боится собственного общества и стремится удержать власть любой ценой. Президент подчеркнул, что только рост внутреннего давления на Путина может заставить его сесть за стол переговоров. Соединенные Штаты играют ключевую роль в давлении на Россию.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт (Венгрия) на встречу американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны.

Также OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

