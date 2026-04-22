За унижение языка, культуры или традиций – за решетку: в Раде зарегистрировали законопроект о криминализации украинофобии

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который предлагает криминализировать украинофобию. Соответствующую инициативу парламент получил и передал на рассмотрение руководству 22 апреля 2026 года.

Информация о законопроекте № 15186 опубликована на сайте ВР Украины. Автором является нардеп Николай Княжицкий, член фракции "Европейская Солидарность".

Какие нововведения предлагает документ

На странице в Facebook Княжицкий заявил, что сейчас есть "огромный запрос общества на справедливость", в частности на защиту от "унижений и информационных атак".

"В условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, которое враг использует для раскола нашего общества. Действующего законодательства сегодня недостаточно, чтобы полностью охватить это явление", – убежден народный избранник.

Он пояснил, что украинофобию предлагает определить как умышленные действия, которые вредят нашему государству, а именно:

публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение;

оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа;

публичное пренебрежение к нашему языку, культуре и национальным особенностям с целью подорвать идентичность.

"Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопрос национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего", – заявил нардеп.

Добавим, что представитель "ЕС" Николай Княжицкий является главой подкомитета по вопросам культурной политики Комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информполитики.

Что предшествовало

За неделю до регистрации законопроекта № 15186 на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция, которая тоже предложила ввести уголовную ответственность за украинофобию.

Автор Вероника Ольшанская утверждает, что понятие украинофобии, хотя оно определено в статье 2 Закона № 3005-IX, "до сих пор остается декларативным и не имеет надлежащего механизма реализации в уголовном праве".

По состоянию на 19:35 среды, 22 апреля, петиция набрала чуть более 9 100 подписей из 25 000 необходимых.

Как писал OBOZ.UA:

– 14 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон № 2037-ІХ, который вводит наказания в виде штрафа или восьмилетнего лишения свободы за антисемитизм.

– В Украине по инициативе Кабмина могут ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. За соответствующее нарушение в УКУ предлагают предусмотреть штрафы (от 119 тыс. до 170 тыс. грн) или лишение свободы сроком до трех лет.

