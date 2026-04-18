Кабмин предлагает уголовную ответственность за незаконное пересечение границы: огромный штраф или лишение свободы

В Украине по инициативе правительства могут ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы. В Уголовном кодексе предлагают предусмотреть ответственность в размере от 119 тыс. до 170 тыс. грн или лишение свободы сроком до трех лет.

Об этом говорится в законопроекте №13673 (инициатор – Кабинет министров Украины). Документ зарегистрирован еще в прошлом году. В пояснительной записке говорится о том, что военнообязанные украинцы сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины могут быть привлечены только к административной ответственности.

"Это не имеет должного карательного и превентивного воздействия, поскольку количество таких пересечений только увеличивается", – говорится в сообщении. Ежегодно пограничники выявляют десятки тысяч таких нарушений (и это только те, что удается выявлять).

Кроме того, лица, которые организовывают и незаконную переправку через границу, часто избегают ответственности за совершенное уголовное правонарушение. Если невозможно доказать, что они брали деньги за пересечение границы, им лишь выпишут штраф.

Кабинет министров предлагает установить уголовную ответственность за:

незаконное пересечение государственной границы в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу;

в условиях действия военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска через государственную границу; препятствование обустройству пограничной инфраструктуры , ее повреждение или уничтожение (статья 3323 УК Украины);

, ее повреждение или уничтожение (статья 3323 УК Украины); нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного срока пребывания за пределами Украины (ст. 3371 УК Украины).

Если те, кто незаконно пересек границу, в течение трех месяцев вернутся и заявят о своем преступлении, к ним не будут применять статью уголовного кодекса.

"Реализация проекта Закона будет способствовать обеспечению правового регулирования ответственности лиц за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации, установление оснований освобождения от этой ответственности во время действия военного положения, совершенствование правовых основ обеспечения правопорядка в пограничной сфере Украины и окажет положительное влияние на эффективность деятельности органов системы сил безопасности и сил обороны государства", – говорится в документе.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцев, выезжающих в ЕС, могут не пропустить через границу. Причиной может стать даже полный бак бензина – кому могут отказать, читайте в материале на нашем сайте.

