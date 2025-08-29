Итак, по словам Politico, Трамп повлиял на Орбана, чтобы тот не мешал Украине вступить в ЕС, хотя сам Орбан ничего пока не прокомментировал.

Трамп, считаю, это сделал не столько ради Украины, сколько чтобы Европа привыкала к новым масштабам помощи нам, - хотя ЕС это, безусловно, не только помощь, но ещё и огромная ответственность.

Ну а венгерский премьер всё больше мне напоминает обезьяну из анекдота, согласно которому все её называют дурой, но дают ей деньги, а она и говорит: "Дура, не дура, а десятку в день имею".

Президент Украины, кстати, подтвердил, что просил Трампа повлиять таким образом на Орбана.

Понятно, Орбану, видимо, снова что-то дадут, чтобы он, когда будет нужно, вышел, как уже было, попить кофе. (Я тогда ещё комментировал: кто-то получает тысячи за выход на сцену, кто-то - миллионы за выход на ринг, кто-то - миллиарды за выход из комнаты.)

Кстати, ЕС, по моему мнению, в каком-то смысле, возможно, и гораздо полезнее НАТО - во-первых, потому что реально работает, а во-вторых, потому что НАТО это такая себе несуществующая импотентная фикция, хотя страны соответствующие существуют действительно.

Попутно отмечу, что движение в ЕС у нас, к сожалению, почему-то сопровождается определённой конкуренцией с Молдовой - чтобы та, чего доброго, не успела туда раньше. На мой непросвещённый взгляд, такое опасение не вполне понятно, ведь Молдова и нам нужна в ЕС, ибо это принципиально отдалит её от мордора - со всеми её Гагаузиями и Приднестровьями.

Между прочим, Финляндия и Швеция в 2023/24 сумели обойтись в аналогичной - вхождение в НАТО - ситуации без лишней конкуренции, поскольку Швеция, у которой тогда были временные проблемы с Турцией (привет Гагаузии) и той же Венгрией, прекрасно осознавала, что для Финляндии это гораздо важнее, ибо, имея с Россией общую границу 1300 км и объявив при этом стремление войти в НАТО, не быть его членом чрезвычайно опасно.