Юлия Тимошенко и 'Батькивщина' требуют немедленной отставки Сольского с должности министра аграрной политики

Юлия Тимошенко и ее команда 23 апреля 2024 года зарегистрировали в Верховной Раде постановление об отставке Николая Сольского с занимаемой должности.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Как неоднократно предупреждала и предостерегала Тимошенко, вся земельная реформа оказалась аферой, которую власти узаконивали ночью, за закрытыми дверями, тайно, не допуская к обсуждению аграриев и общественность. Тогда же вопреки закону и регламенту при рассмотрении закона о распродаже сельскохозяйственной земли "потерялись" правки от оппозиции. Главным идеологом авантюры по оставлению украинцев без земли был руководитель аграрного комитета Николай Сольский, которого Тимошенко обвиняла в лоббировании собственных коррупционных интересов. Сегодня это подтвердило Национальное антикоррупционное бюро.

"Батькивщина" в очередной раз отмечает, что распродавать землю во время войны – недопустимо и цинично, поэтому настаивает на принятии разработанного командой законопроекта, которым вводится немедленный мораторий на распродажу земли до конца войны плюс пять лет.

Напомним, правоохранители НАБУ сообщили о подозрении министру агрополитики и продовольствия Сольскому в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладеть землей еще на 190 миллионов.

Следует также напомнить, что Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины" еще в 2019 году обратились в НАБУ с заявлением, в котором указали на конфликт интересов и коррупцию в Комитете Верховной Рады по аграрной политике во время рассмотрения закона о распродаже земли. Тогда "родители" требовали от НАБУ возбуждения уголовного дела и приостановления рассмотрения земельного закона.